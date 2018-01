Trump asegura que negó el acceso a la Casa Blanca y que "nunca habló" con el autor del "falso libro" sobre él

5/01/2018 - 7:23

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que negó el acceso a la Casa Blanca a Michael Wolff, autor del "falso libro" 'Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump', recalcando que "nunca habló con él" para la redacción del mismo.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"No he autorizado el acceso a la Casa Blanca (y de hecho lo he rechazado muchas veces) al autor del libro falso. Nunca hablé con él para el libro, lleno de mentiras, distorsiones y fuentes que no existen", ha subrayado.

"Mirad el pasado de este señor y mirad lo que le pasa a él y al descuidado de Steve", ha remachado en su 'tuit', en referencia a su exjefe de campaña Steve Bannon.

Trump acusó el miércoles a su otrora asesor de "perder la cabeza" tras su cese de la Casa Blanca y de filtrar información interesada y falsa a los medios para hacer ver que tuvo una influencia de la que, según el mandatario, nunca llegó a gozar.

El libro de Wolff ha terminado de consumar la ruptura entre el presidente y quien fuese su jefe de campaña, después de que Bannon tachase de "traicionera" y "poco patriota" la reunión con un abogada rusa a la que asistió en junio de 2016 el hijo mayor de Trump.

El abogado Charles J. Harder ha remitido una carta a Bannon "en nombre" de Trump en la que le avisa con acciones legales "inminentes" y le pide que ponga fin a este tipo de declaraciones, que no sólo podrían constituir difamación sino también un incumplimiento del acuerdo firmado supuestamente en campaña, según ABC News.

Los abogados de Trump intentan también impedir la difusión del libro de Wolff, convertido ahora en el centro del debate político en Estados Unidos tras las incendiarias declaraciones de Bannon.

Bannon ha reafirmado este mismo jueves su apoyo político al presidente de Estados Unidos e incluso lo ha descrito como "un gran hombre". "Nada se interpondrá entre nosotros y el presidente Trump y su agenda", ha afirmado.