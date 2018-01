El argentino Ocampos, ambicioso sobre su rol y el de su equipo en Francia

AFP 6/01/2018 - 18:32

Quizá no sea el jugador más talentoso con el balón en los pies, pero su energía, su valentía y su determinación convierten al argentino Lucas Ocampos en uno de los puntales del Olympique de Marsella, con el que espera llegar lejos en la Liga y en la Copa de Francia.

El conjunto marsellés recibe el domingo al Valenciennes, de segunda división, en treintaidosavos de final de la Coupe. Aunque el partido en sí no suscita el interés de los aficionados del Olympique de Marsella, supone al menos una buena ocasión de ponerse en forma de cara a la segunda parte del campeonato liguero después del parón navideño.

Porque la cuarta plaza en Ligue 1 no satisface a Ocampos. "Está bien, pero a la vez no está bien", declaró el viernes en conferencia de prensa donde apuntó "al segundo puesto", que "no está lejos".

"El equipo quiere el podio. Todos trabajamos para lograrlo", explicó, con el Olympique de Lyon y el Mónaco con sólo dos puntos más.

El argentino de 23 años ha reflexionado durante el descanso navideño. "No regresé a Argentina, pero me tomé un tiempo para mí. Para recargar las pilas y recuperar fuerzas para lo que viene por delante".

Y también para cuidarse y no permitirse ningún exceso, ya que su entrenador Rudi Garcia había advertido que multaría a los jugadores que volvieran con kilos de más.

- Eterno insatisfecho -

"Esta Copa es importante para nosotros", indicó el argentino, que recuerda que su club ostentó durante mucho tiempo el récord de número de títulos en la Copa (10), antes de ser destronado por el PSG la temporada pasada.

Fichaje llegado de la mano de su compatriota Marcelo Bielsa, fue cedido en dos ocasiones, al Génova y al Milan, antes de hacerse con un hueco en el equipo de la costa mediterránea.

"Al volver de Italia quise demostrar que estaba preparado para jugar con el Marsella. Trabajé para ganarme un sitio". Rudi Garcia fue convencido por el delantero, y le puso por delante en sus preferencias del francés Remy Cabella, que se fue cedido al Saint-Etienne.

El exjugador del Mónaco, utilizado primero como comodín, ha sabido hacerse imprescindible a base de sus 7 goles en un total de 24 partidos, 17 de ellos como titular. Ni siquiera la llegada del griego Kostas Mitroglou procedente del Benfica (Portugal) le ha relegado al banco.

Eterno insatisfecho, Ocampos no se conformará con su exitosa primera parte de temporada. "Ustedes dicen que he firmado una buena primera parte del campeonato, pero voy a intentar hacerlo aún mejor", promete.

