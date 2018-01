El Congreso elige a Alejandra Vicuña como sustituta de Jorge Glas en la Vicepresidencia de Ecuador

6/01/2018 - 23:32

La Asamblea Nacional de Ecuador ha elegido este sábado a Alejandra Vicuña como vicepresidenta del país, cargo que hasta ahora ejercía de forma interina en sustitución de Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por el escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht.

QUITO, 6 (EUROPA PRESS)

Vicuña ha superado por un voto los 69 que necesitaba para convertirse oficialmente en la 'número dos' del Gobierno. Sus rivales eran la ministra de Exteriores, María Fernanda Espinosa, y la titular de Justicia, Rosana Alvarado, todas ellas propuestas por el presidente, Lenín Moreno.

El jefe del Parlamento, José Serrano, ha destacado que la designación de Vicuña se ha llevado a cabo "en respeto a la Constitución y a favor de la democracia y gobernabilidad". "Felicitaciones (...) ¡Continuaremos trabajando por la equidad y la inclusión!", ha dicho, por su parte, Moreno, según informa 'El Universo'.

Glas perdió el cargo el pasado 3 de enero por exceder los 90 días que la legislación ecuatoriana establece como plazo máximo para que un vicepresidente encarcelado pueda conservar el puesto. Moreno tenía 15 días para proponer candidatos al Congreso pero ya avanzó que no perdería el tiempo.

Glas fue condenado el pasado 13 de diciembre a seis años de cárcel por un delito de asociación ilícita en relación con el caso Odebrecht, en el que se investigan los sobornos pagados por la constructora brasileña en toda América Latina a cambio de jugosos contratos públicos.

La Fiscalía sostiene que Glas recibió 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a través de su tío, Ricardo Rivera, también condenado. La empresa suramericana pagó más de 33,5 millones de dólares en Ecuador para obtener adjudicaciones públicas, según datos oficiales.

Glas recurrió el fallo y al mismo tiempo solicitó como medida cautelar su puesta en libertad, ya que está en prisión provisional desde octubre, pero el tribunal en cuestión ordenó mantenerle recluido porque la pena impuesta superaba los cinco años de cárcel.

De esta forma, Glas perseguía, precisamente, no sumar más de 90 días encarcelado. Moreno le había despojado de todas sus funciones pero no pudo cesarle porque la Vicepresidencia es un cargo de elección popular, no de libre designación por parte del jefe de Estado.

El ya ex 'número dos' del Gobierno ha defendido en todo momento su inocencia y ha atribuido el proceso judicial a una persecución política impulsada por Moreno para deshacerse de las personas de confianza de su antecesor y padrino político, Rafael Correa.

Glas se ha convertido en el político de mayor rango en Ecuador en ser condenado en ejercicio. El caso ha sacudido la política ecuatoriana y ha dinamitado al oficialismo, que hasta la partida de Correa, el pasado 24 de mayo, parecía un bloque unido.

Tras la resolución del caso judicial, Glas se enfrenta ahora a un juicio político en el Congreso. Ha sido citado para comparecer el próximo 7 de enero ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que intente demostrar su inocencia.