Presidente del Nantes lamenta no poder fichar a Lucas Moura

AFP 7/01/2018 - 12:14

"Me habría encantado fichar a Lucas" Moura, que no cuenta para el PSG, pero "no podemos obligar a un jugador que no quiere venir", explicó el presidente del Nantes Waldemar Kita, este domingo en la cadena de televisión TF1.

"Trabajo en ello desde hace dos meses, me reuní con el director deportivo del PSG (Antero Henrique) y hablé con el presidente Nasser Al-Khelaifi, quien me dijo que en principio no habría problema", declaró Kita.

Pero "no podemos obligar a un jugador que no quiere venir", añadió el presidente del Nantes, que confía en el interés de jugador en disputar el Mundial: "si viene es para jugar, será la estrella, mientras que allí no es la estrella".

El PSG podría dejar salir al brasileño de 25 años, que apenas juega desde las llegadas de Neymar y Kylian Mbappé. Además el PSG necesita obtener beneficios en el marco del fair-play financiero.

cda/dep/iga