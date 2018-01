La mayoría de los alemanes cree que habrá una nueva gran coalición

7/01/2018 - 15:30

BERLÍN, (DPA/EP) El 53 por ciento de los alemanes cree que volverá a haber una nueva gran coalición entre los conservadores de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas, según una encuesta publicada hoy en el dominical alemán 'Bild am Sonntag'.

El estudio de Emnid revela que la mayoría espera que al final de las negociaciones entre la Unión Cristiano Demócrata (CDU), la Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) se forme finalmente una alianza de Gobierno. Este domingo ha tenido lugar la primera toma de contacto para estas negociaciones formales.

Un 34 por ciento de los alemanes no creen que se reedite la gran coalición y un 13 por ciento optó por el no sabe, no contesta. Además, un 54 por ciento espera que con este nuevo Gobierno se logren efectos positivos para Alemania. Mientras, un 33 por ciento opinó que tendrá consecuencias negativas para la mayor economía de Europa.

Los líderes de los tres partidos se reunieron hoy en una primera toma de contacto tras las elecciones del pasado 24 de septiembre, en las que ningún partido logró una mayoría suficiente para gobernar. El viernes como muy tarde deberán tomar la decisión sobre si recomendar o no a las cúpulas de sus partidos entablar negociaciones formales.

El fracaso de los contactos de los conservadores con los ecologistas y liberales a finales de noviembre elevó la presión sobre el SPD para que cambiara su decisión de ir a la oposición tras registrar el peor resultado electoral de su historia y optara finalmente por sentarse en la mesa de negociaciones con Merkel para reeditar la gran coalición.