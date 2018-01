Ray Thomas, cantante de los Moody Blues, muere a los 76 años

AFP 7/01/2018 - 21:01

El cantante y músico Ray Thomas, uno de los fundadores del grupo británico Moody Blues, conocido por éxitos como 'Nights In White Satin', murió a los 76 años, informó el domingo su discográfica.

Thomas, flautista y vocalista, falleció repentinamente el jueves en su hogar de Surrey, en Inglaterra, según un comunicado difundido por Cherry Red Records and Esoteric Recordings.

"Estamos profundamente conmocionados por el fallecimiento y echaremos de menos su cordialidad, humor y amabilidad", agregó.

Thomas había anunciado en su página web en 2014 que le habían diagnosticado un cáncer de próstata el año anterior.

"El cáncer se mantiene en remisión pero tendré que someterme a tratamiento el resto de mi vida", explicó el músico.

Thomas saltó a la fama en las décadas de los 1960 y 1970 tras fundar los Moody Blues junto con Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge y Clint Warwick.

La banda -cuyos éxitos incluyen 'Go Now', 'Nights In White Satin' y 'Question'- había sido elegida para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018.

Thomas, que había empezado su carrera en grupos de blues y soul, también cosechó éxitos en solitario con álbumes como 'From Mighty Oaks' y 'Hopes, Wishes And Dreams'.

