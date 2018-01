Kenji Fujimori niega que hubiera una negociación con Kuczynski para lograr el indulto de Alberto Fujimori

8/01/2018 - 10:55

El parlamentario peruano Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, ha negado este domingo que existiera una negociación con el mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, para que concediera el indulto a su padre a cambio de no provocar su salida en la moción de censura votara días antes del anuncio.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Quiero dejar zanjado este tema: aquí no hubo un toma y daca, no hubo ninguna negociación. Pero al final la opinión pública es libre de creerme o no", ha dicho, en declaraciones a la cadena de televisión América TV.

"Fue una decisión en pro de la gobernabilidad, ese día hablé con mi padre y me dijo: 'Vas a tomar una decisión política, vas a aprender lo que es una decisión política, cuando en el camino correcto se te interpone el miedo'", ha recalcado.

Así, ha rechazado dar más detalles acerca del indulto, afirmando que "no es el momento". "Más adelante, que se calmen un poco las aguas, vamos a hablar sobre ese tema con más detalles. Ahorita no es el momento adecuado", ha subrayado.

Alberto Fujimori, de 79 años, recibió este jueves el alta médica tras permanecer casi dos semanas ingresado en la clínica Centenario de Pueblo Libre por una bajada de tensión.

Fujimori estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser trasladado desde la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Perú (DIROES), donde cumplía condena.

El exdirigente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.

Fujimori recibió el indulto humanitario el 25 de diciembre después de que una junta médica recomendara su puesta en libertad debido a que sufre una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable.

La liberación del exmandatario conservador suscita una profunda división política en Perú y dio paso la semana pasada a protestas de miles de personas en Lima y en otras ciudades del país.

Las protestas han ofrecido una muestra del impacto que ha generado la decisión de Kuczynski, cuyo Gobierno de centroderecha parece haberse debilitado en medio de las fuertes críticas a nivel local e internacional por la forma en la que se produjo el indulto.

Según observadores y políticos de la oposición, el perdón fue producto de una negociación política, ya que tres días antes Kuczynski logró eludir una destitución en el Congreso gracias a los votos de una corriente liderada por Kenji Fujimori, que rechazó la moción.