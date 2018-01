Bachelet pide a su sucesor mantener integración de Chile con Cuba

AFP 8/01/2018 - 21:30

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó el lunes a su país a mantener la "creciente" integración con Cuba, cuando faltan dos meses para que la reemplace en el cargo el derechista Sebastián Piñera, crítico de la isla.

"En pocas semanas más yo culmino mi gestión (...). Confiamos en que esa línea que tan buenos resultados ha tenido en, por ejemplo, la creciente presencia de Chile en América Central y el Caribe, en particular en Cuba, seguirá siendo una tónica predominante", dijo la mandataria socialista en su segundo y último día de visita en La Habana.

Las autoridades cubanas agradecieron a Chile el apoyo contra el bloqueo que desde 1962 aplica Estados Unidos contra la isla, una medida que agudizó Donald Trump con su llegada al poder.

"Por su marcado carácter extraterritorial, el bloqueo afecta las relaciones económicas de Cuba con otros países. Agradecemos el tradicional apoyo de Chile a la lucha de nuestro pueblo contra el injusto y anacrónico bloqueo", dijo el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca.

La visita de Bachelet a Cuba ocurre a poco de que su par Raúl Castro deje el poder en manos de un mandatario más joven. Su presencia en la isla ha sido criticada por sus adversarios, pues consideran que responde más a convicciones personales que a temas de Estado.

Algunos sectores le reclaman que no haya programado un encuentro con opositores al castrismo. "Su cercanía a La Habana está marcada por una nostalgia ideológica que le nubla la vista para reconocer la falta de derechos que marca la vida de los cubanos", escribió el domingo en un artículo la bloguera y opositora Yoani Sánchez.

En tanto, el presidente electo de Chile, el millonario Sebastián Piñera, atizó el lunes sus críticas contra el gobierno comunista de Castro.

"Yo creo que en Cuba tampoco hay democracia, libertades ni respeto a los derechos humanos. Por tanto, sí yo fuera presidente y visitara Cuba, como lo hice cuando visité Cuba, me reuniría con la disidencia", dijo en Santiago.

El embajador de Chile en Cuba, Ricardo Herrera, explicó que Bachelet realiza una visita que se había programado hace bastante tiempo y descartó que tenga un carácter ideológico.

"La presidenta viene a visitar Cuba y no a una persona en específico (...) No hay ninguna reunión con una persona en particular, más allá de que sea oficialista o disidente o la opinión que tenga", justificó.

La mandataria socialista, exprisionera política durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), debe reunirse el lunes con su par Raúl Castro. Los temas del encuentro no fueron revelados. Bachelet ya había visitado Cuba durante su primer mandato, en 2009.

