Zidane quiere "demostrar que es buen entrenador en la dificultad" (prensa)

AFP 9/01/2018 - 12:48

"Tengo ganas de demostrar que puedo ser un buen entrenador también en la dificultad", indicó Zinedine Zidane este martes en la revista France Football, en un momento de crisis de resultados con su club, el Real Madrid.

"A día de hoy, sí, el peligró está ahí, pero no voy a cambiar. Soy consciente de que tengo frente a mí a grandes campeones que me escuchan. Sabemos jugar a fútbol, así que las cosas acabarán por arreglarse", aseguró Zidane.

"Hay gente que puede pensar que todo es siempre fácil para mí, que todo lo hago por instinto, ¡pero es falso! He trabajado tanto como jugador y como entrenador", prosigue el técnico galo, ganador con el club blanco de las dos últimas 'Champions'.

El Real Madrid ocupa el cuarto puesto en la Liga, con 16 puntos menos que el líder FC Barcelona. En Liga de Campeones se medirá con el París SG en octavos de final (14 febrero y 6 marzo).

"No estoy protegido por lo que logré como jugador. Zinedine Zidane ya no es jugador del Real Madrid. Aquel Zidane ya no existe. Ahora es el Zidane entrenador el que debe crearse una carrera", indicó el antiguo centrocampista del Real Madrid, con el que conquistó una Liga de Campeones como jugador.

Zidane, de 45 años, fue elegido "entrenador francés del año" por la revista especializada France Football.

adc/chc/iga