Bolivia niega que aviones militares chilenos sobrevolaran su espacio

AFP 10/01/2018 - 0:54

El gobierno boliviano descartó este martes que una escuadrilla de aviones militares chilenos sobrevolara su espacio aéreo en diciembre del año pasado, tras una investigación ordenada por el presidente Evo Morales.

"No hay un solo testimonio que acredite, ni siquiera el ruido de esos aviones, no hay un solo documento, no hay un solo sustento que acredite ese hecho", afirmó a periodistas el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

"Por lo tanto, descartamos" que ocurriera.

Morales dijo el lunes en Twitter que instruyó al Ministerio de Defensa abrir una investigación detallada del "último incidente registrado en (el departamento andino de) Oruro", tras conocer denuncias ciudadanas recogidas por el matutino local El Diario.

El ministro Ferreira subrayó que la noticia difundida sobre pobladores que escucharon el 18 de diciembre de 2017 una escuadrilla de aviones militares chilenos "no es nada positiva en este clima de rumores, que lamentablemente en las redes sociales se acrecientan".

También aclaró que Morales nunca afirmó que ocurriera este hecho, sino que ordenó investigarlo por responsabilidad.

Las pesquisas recogieron el testimonio de pobladores en Oruro y de guardias fronterizos de unidades militares, informó luego la agencia gubernamental de noticias ABI.

Bolivia carece de radares y se propone instalar 13 de origen francés hasta mayo del próximo año que -según Ferreira- permitirá un control efectivo de su espacio aéreo.

La Paz y Santiago mantienen relaciones a nivel de cónsules desde 1978 y se demandaron mutuamente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya: Bolivia con su centenario reclamo de una salida al océano Pacífico, que perdió en una guerra, y Chile por el uso de las aguas fronterizas del Silala.

jac/spc