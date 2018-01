Fuerza Popular asevera que sería "inconstitucional" apoyar una moción contra Kuczynski por indultar a Fujimori

11/01/2018 - 1:38

El portavoz del partido opositor peruano Fuerza Popular Daniel Salaverry ha aseverado que sería "inconstitucional apoyar una moción de censura contra el presidente", Pedro Pablo Kuczynski, en relación con el indulto dado en diciembre al expresidente Alberto Fujimori.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Salaverry ha aseverado que, más allá de las opiniones a favor o en contra del indulto humanitario, éste supone un derecho recogido en la Constitución de Perú, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.

El portavoz de Fuerza Popular --que apoyó la moción de censura presentada en diciembre contra el presidente por su presunta vinculación al 'caso Odebrecht'--, ha asegurado que su formación no convocará ningún tipo de moción contra Kuczynski en el marco de la polémica por el indulto.

"Nosotros no vamos a apoyar ninguna moción de vacancia que esté fundamentada en el hecho de que el presidente haya dado un indulto de acuerdo a sus facultades constitucionales", ha insistido el diputado.

"Podemos estar de acuerdo o no, podemos estar felices o no, podemos discrepar con las formas o no, pero lo que no podemos desconocer es que el presidente ha ejercido facultad constitucional", ha manifestado.

Los comentarios de Salaverry han tenido lugar en relación con la propuesta del Frente Amplio, que ha acordado presentar una nueva petición de moción de censura contra Kuczynski por indultar a Fujimori, que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.

El portavoz opositor ha destacado que en dicho caso no apoyarán la moción en cuestión y ha señalado que sólo lo harían si se conociera "un nuevo acto de corrupción del presidente", lo que tendría coherencia con los principios del partido.

Kuczynski sobrevivió a finales de diciembre a una moción de censura por su presunta vinculación a la constructora brasileña Odebrecht, que se encuentra en el centro de un entramado de corrupción que ha salpicado a numerosos gobiernos en Latinoamérica.

Con 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, el pleno del Congreso peruano no logró el mínimo necesario de 87 diputados para dar luz verde a la medida, que fue presentada ante la supuesta "incapacidad moral permanente" del dirigente por su relación con la trama.