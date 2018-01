El exjefe del Estado Mayor del Ejército Sami Anan se presentará a las elecciones presidenciales en Egipto

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Egipto Sami Anan se presentará a las elecciones presidenciales previstas para marzo, según ha confirmado su formación política, el Partido Árabe Democrático.

El secretario general del Partido Árabe Democrático, Sami Balá, ha indicado en declaraciones al diario local 'Al Masry al Youm' que Anan "ha sido elegido oficialmente como candidato del partido para las presidenciales".

Anan fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Egipto entre 2005 y 2011, bajo el Gobierno de Hosni Mubarak, y tras el levantamiento popular de 2011 y la caída de Mubarak fue vicepresidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, Mohamed Mursi, quien se convirtió en 2012 en el primer presidente electo de la historia del país, cesó ese mismo año a Tantaui y a Anan, siendo este último nombrado asesor de la Presidencia.

En julio de 2013, Anan anunció que dimitía de este cargo y se sumaba a las manifestaciones contra Mursi, apenas dos días antes de que el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdelfatá al Sisi, diera un golpe de Estado para derrocar al mandatario.

Anan sobrevivió a un intento de asesinato en la capital, El Cairo, en marzo de 2014.

El anuncio del Partido Árabe Democrático ha llegado días después de que las autoridades anunciaran que las presidenciales se celebrarán entre el 26 y el 28 de marzo.

Los aspirantes deberán acudir al registro entre el 20 y el 29 de enero y unos dos meses más tarde, entre el 26 y el 28 de marzo, tendrá lugar la primera vuelta, cuyos resultados se conocerán el 2 de abril. En caso de que ningún candidato logre una mayoría suficiente, la segunda ronda se celebraría entre el 24 y el 26 de abril.

Al Sisi, que aún no se ha pronunciado sobre si se presentará a los comicios, figura como el principal favorito. El rival con más opciones, el ex primer ministro Ahmed Shafik, retiró su candidatura el domingo al asegurar que, tras volver a Egipto, lo había pensado mejor.

"Me he dado cuenta de que no voy a ser la persona ideal para guiar al Estado durante el siguiente periodo", aseguró Shafik, que regresó en diciembre desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), en medio de los rumores sobre que se encuentra bajo arresto domiciliario.

En diciembre, un tribunal militar sentenció a seis años de cárcel a un coronel del Ejército después de que anunciara su intención de presentarse a las elecciones.

EL ABOGADO JALED ALÍ DECLARA SU VOLUNTAD DE PRESENTARSE

Por otra parte, el destacado abogado especializado en Derechos Humanos Jaled Alí ha expresado este mismo jueves su voluntad de presentarse a las elecciones, pidiendo a sus seguidores que recaben los apoyos necesarios para su candidatura.

La legislación del país africano contempla que los candidatos deben de presentar 25.000 firmas de apoyo para poder presentarse a las presidenciales. Las rúbricas deben ser presentadas antes del 25 de enero.

Alí, fundador del izquierdista Partido Pan y Libertad, ha criticado además el calendario electoral, afirmando que falta tiempo y que "va contra el propósito de las campañas presidenciales", según ha recogido el diario local 'Al Ahram'.

El abogado está a la espera de un fallo definitivo en un caso contra él por "ofender la decencia pública" tras "hacer un gesto obsceno" durante una manifestación.

Alí apeló la sentencia, recalcando que el juicio contra él tenía motivaciones políticas. La vista celebrada a principios de enero fue aplazada hasta el 7 de marzo y, en caso de que el veredicto final sea de culpabilidad, no podrá presentarse a las elecciones.

El abogado se presentó a las elecciones de 2012, en las que quedó en séptimo lugar.