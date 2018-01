Director deportivo del PSG da "apoyo pleno" a Unai Emery

AFP 12/01/2018 - 15:19

El director deportivo del PSG Antero Henrique, que debe lidiar con las tensiones internas provocadas por los retrasos de Edinson Cavani y Javier Pastore, afirmó "apoyar plenamente al entrenador en todas las decisiones que se tomaron o se tomen", en un comunicado difundido este viernes a varios medios.

"Después de los numerosos comentarios relativos a la vuelta de dos de nuestros jugadores, debo afirmar, como director deportivo del París SG, que nuestra voluntad es y será siempre arreglar esta situación internamente, sin entrar públicamente en detalles", afirmó Henrique.

"En ese contexto, apoyo plenamente al entrenador en todas las decisiones que tomó y que tomará", afirmó el portugués.

Pastore no regresó a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas hasta el lunes, con una sesión individual. El uruguayo Edinson Cavani lo había hecho el viernes pasado, dos días después del plazo marcado.

"Es un momento importante para el club y había que pensar antes de hacer gestos como esos. No fue bueno para nadie, pero estamos con los dos. Creo que Pastore dijo al club que quería salir y, al final, no encontró un acuerdo", había afirmado el capitán Thiago Silva el miércoles después de la victoria 2-0 ante el Amiens, unas declaraciones a las que salió al paso Pastore un día después.

"Nunca he hablado con Silva de mi problema ni de mi futuro. Nunca he metido presión a nadie. No es mi estilo. No ha tenido conocimiento del problema que tuve y que me ha hecho llegar tarde", escribió Pastore en la red social Instagram.

Según Yahoo, su retraso se habría debido a un problema de salud de su pareja, embarazada de ocho meses.

cda/dhe/iga