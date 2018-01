El ministro de Exteriores iraní avisa a Trump de que el acuerdo nuclear "no es negociable"

12/01/2018 - 21:17

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, ha recriminado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus "intentos desesperados" por modificar el acuerdo nuclear suscrito en 2015, ya que ha insistido en que "no es negociable".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"La política de Trump y su anuncio de hoy equivalen a intentos desesperados de socavar un acuerdo multilateral sólido", ha asegurado Zarif en su cuenta de Twitter. "En lugar de repetir retórica agotada, Estados Unidos debe comprometerse con el pleno cumplimiento, igual que Irán", ha añadido.

Trump ha decidido prorrogar la moratoria sobre las sanciones impuestas contra Irán por su programa nuclear, lo que 'de facto' implica acatar los compromisos suscritos en el acuerdo, pero ha advertido de que "es la última oportunidad" que concede a este pacto.

El presidente ha instado a sus socios internacionales --con una alusión explícita a los europeos-- a renegociar el acuerdo para incluir nuevos requisitos que, en caso de incumplimiento, activarían de nuevo los castigos paralizados. "Si Irán no cumple algunas de estas provisiones, se reanudarían automáticamente las sanciones nucleares", ha advertido.

Trump ha reclamado a la República Islámica que permita "las inspecciones inmediatas de todas las instalaciones" y ha pedido garantías de que el país "nunca estará ni siquiera cerca de poseer un arma nuclear". Este último punto pasa también por eliminar la "fecha de caducidad" de los compromisos, de tal forma que sean "para siempre" y no solo por diez años.

El cuarto punto planteado por Trump incluye deberes a nivel interno, ya que quiere que las leyes estipulen expresamente "por primera vez" que los programas relativos a la industria nuclear y a los misiles de largo alcance son "inseparables", lo que en la práctica implicaría también sanciones en caso de que Teherán lleve a cabo pruebas de misiles.

"Es la última oportunidad", ha subrayado Trump, que ha amenazado con romper el acuerdo "inmediatamente" en el momento en el que perciba que no es posible la reforma que él propone. "Nadie debería dudar de mi palabra. Dije que no certificaría el acuerdo nuclear y no lo hice", ha recordado el mandatario norteamericano.

Trump ha asegurado, por tanto, que tomará medidas "si otros países no actúan durante este tiempo" y ha avisado de que los gobiernos que opten por no colaborar con Washington "se estarían posicionando del lado de las ambiciones nucleares del régimen iraní y en contra del pueblo de Irán y de las naciones pacíficas del mundo".