Primer ministro de Guinea-Bissau presenta su dimisión

AFP 14/01/2018 - 12:34

El primer ministro de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, propuso al presidente, José Mario Vaz, su dimisión, reclamada por el partido en el poder para salir de la crisis política, informaron el sábado por la noche fuentes concordantes.

Guinea-Bissau, pequeño Estado de África Occidental, atraviesa una serie de turbulencias políticas desde que el presidente Vaz destituyera en agosto de 2015 a su primer ministro, Domingos Simoes Pereira, jefe del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC, en el poder), al que Vaz pertenece.

Embalo, que asumió sus funciones en diciembre de 2016, entregó recientemente su carta de dimisión al jefe del Estado, según una fuente cercana a la presidencia.

"Desde la semana pasada, envié una carta en este sentido al presidente de la República", indicó el primer ministro el sábado por la noche, preguntado por la AFP a este respecto.

"No soy alguien que se aferra al poder. Si el presidente no confía en mí, no esperaré a ser destituido, me iré", explicó.

Durante su última cumbre, el 16 de diciembre, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) volvió a instar a los protagonistas a "llegar a una solución en los dos próximas meses", bajo pena de sanciones.

Vaz y Pereira se acusan mutuamente de obstaculizar la aplicación del acuerdo concluido en Conakri en octubre de 2016, bajo el auspicio del presidente Alpha Condé en el marco de una mediación de la CEDEAO.

Este acuerdo prevé un "procedimiento consensuado" para elegir un primer ministro "que tenga la confianza del presidente" y que daba permanecer en el puesto hasta las elecciones legislativas en 2018.

