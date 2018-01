Víctimas de atentados intentan seguir viviendo sin renunciar a sus convicciones

14/01/2018

Las víctimas de atentados islamistas o de extrema derecha intentan seguir viviendo sin renunciar a sus convicciones, algunos sin abandonar su trabajo de periodistas o caricaturistas y otros obligados a cambiar de vida, explicaron en una conferencia en Copenhague.

Defensores de la libertad de expresión que sobrevivieron en los últimos años a atentados, compartieron sus experiencias el sábado en el Parlamento danés, en Copenhague, en una "Conferencia sobre las víctimas del terrorismo".

Protegidos por policías uniformados y guardaespaldas, Zineb El Rhazoui, periodista del semanario satírico francés Charlie Hebdo; Lars Vilks, caricaturista sueco, y Patrick Piscot, exmilitante de la Liga Laborista noruega, narraron ante un centenar de personas el camino de reconstrucción personal que han recorrido después de haberse evadido de un ataque armado.

La periodista El Rhazoui estaba de vacaciones cuando la redacción de Charlie Hebdo fue blanco de un atentado yihadista en París el 7 de enero de 2015. Desde entonces vive bajo vigilancia constante, pero a sus 35 años está más convencida que nunca que es imprescindible mantenerse fiel a su compromiso.

"Todos somos objetivo, a ciegas, y cuanto más callamos, más pondremos en peligro a los pocos que hablarán, como yo", dijo a la AFP en el marco de la conferencia.

"Cuando más seamos los que hablemos, defendamos nuestra libertad, y nos rehusemos a renunciar a nuestras libertades, será menor el peligro y dejará de focalizarse (la amenaza) sobre algunas personas", agregó la periodista franco-marroquí.

Por su parte, el dibujante sueco Lars Vilks, pesadilla de los fundamentalista desde que publicó sus dibujos del profeta Mahoma con el cuerpo de un perro en 2007, cree que abandonar su actividad no cambiará nada.

"Si te paras, todo lo que está pasando no se detendrá", explicó este caricaturista que fue blanco de varios ataques, incluido el último en febrero de 2015, durante una conferencia sobre "Arte, blasfemia y libertad" en la capital danesa.

El atentado fue cometido por un hombre danés-palestino de 22 años que mató a dos personas e hirió a cinco policías.

El dibujante sueco tiene la intención de seguir disfrutando de lo que él mismo llama "arte transgresor" y "resistir".

- Cambio de vida -

Sin embargo persistir no siempre es fácil.

Patrick Piscot tenía tan sólo 18 años cuando presenció el 22 de julio de 2011 la masacre perpetrada por el extremista de derecha Anders Behring Breivik, que abrió fuego contra un campamento estudiantil en la isla de Utøya, en Noruega, que dejó 69 muertos.

También hizo explotar una bomba cerca de la sede del gobierno, que dejó ocho muertos.

Breivik fue condenado en agosto de 2012 a 21 años de cárcel, una pena que podría ser prolongada al ser considerado como una persona peligrosa.

"Si uno sobrevive a algo, creo que es tu responsabilidad superarlo a tu manera, tienes la clave de cómo quieres cambiar tu vida ", dice este joven filósofo de 24 años.

Piscot abandonó su activismo político en la Liga Laborista (AUF), rama juvenil del Partido Laborista de Noruega, que aquel día del atentado realizaba una reunión en esa isla.

"Seguí participando en la AUF durante tres semanas o tres meses después de la masacre pero hasta ahí. Quería ser yo mismo", dijo.

Vilks, de 71 años, reconoce que puede ser tentador renunciar, ya que su vida cambió radicalmente después de la publicación de las caricaturas del profeta, que desencadenaron una ola de protestas violentas en Oriente Medio.

"Como en una película (...) tienes que planificar tus días de cierta manera", explicó. "Si me olvido de comprar leche, no puedo volver a buscarla, en la práctica no puedo llamar al guardaespaldas y decirle 'regreso a comprar la leche'", ejemplificó.

El Rhazoui, más discreta sobre este tema por razones de seguridad, dijo que no se moviliza sin protección policial. Incluso cuando sale a fumarse un cigarrillo avisa a estos hombres que la vigilan en las sombras.

El embajador de Francia en Dinamarca, François Zimeray, dijo que lo más importante es no encerrarse en el estatuto de víctima, que considera es algo "transitorio", dijo el diplomático que escapó a los atentados de Copenhague en 2015.

