Bruselas pide acciones "a nivel europeo" para "limitar" la circulación de noticias falsas

15/01/2018 - 14:36

La Comisión Europea ha reclamado la necesidad promover acciones "a nivel europeo" en el conjunto de países a fin de "limitar" la circulación de las noticias falsas y de evitar "el riesgo de fragmentación".

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

"Si no tomamos ninguna media contra las noticias falsas, a nivel europeo el riesgo de que la situación se agrave es grande", ha avisado en rueda de prensa la comisaria de Sociedad y Economía Digital, Mariya Gabriel.

El grupo de expertos de alto nivel puesto en marcha por la Comisión Europea para estudiar el fenómeno y presentarle "opciones" de acción se ha reunido por primera vez este lunes en Bruselas, encabezado por la profesora holandesa de la Universidad de Utrecht experta en Comunicación de Medios y Copyright, Madeleine de Cock Buning.

"Aunque no son ni ilegales ni nuevas, las informaciones falsas se propagan hoy a un ritmo inquietante. Amenazan la reputación de los medios y el bienestar de nuestras democracias, nuestros valores democráticos", ha alertado la comisaria, que ha explicado que el grupo de alto nivel también reflexionará sobre los "desafíos políticos, sociales, de seguridad" que entrañan, algo que hace falta "atajar con determinación".

"Los diferentes procesos electorales se tendrán en cuenta", ha recalcado, teniendo en cuenta las próximas elecciones en países como Italia y tras constatarse el aumento de las campañas de desinformación e interferencias durante el Brexit y en las elecciones francesas, alemanas y en la crisis catalana.

La comisaria ha explicado que el grupo de alto nivel deberá "reflexionar sobre la definición" de notificas falsas, tras recordar que "la mayoría" no son contenidos ilegales y buscar presentar "opciones" para "hacer frente a sus consecuencias políticas y sociales", aclarando que se trata de promover acciones "que puedan tomar las plataformas, los medios sociales" pero también el mundo académico y los periodistas. "La dimensión internacional también será tenida en cuenta", ha precisado.

"Con la participación de todos, debemos elaborar mecanismos que permitan identificar las noticias falsas y limitar su circulación", ha remachado, insistiendo en que se trata de "avanzar en un enfoque común" a nivel europeo. "Este es nuestro objetivo", ha explicado.

Al ser preguntada por la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, que a principios de enero avanzó que presentará una ley para reforzar el control de Internet en "periodos electorales" para "proteger la vida democrática" y combatir las noticias falsas y si ve posible obligar a las plataformas a retirar las noticias falsas en el conjunto de la Unión Europea, la comisaria ha defendido que "toda solución debe estar maduramente reflexionada".

"Vamos a seguirlo de cerca. No podemos pronunciarnos en tanto que no sea concreto", ha agregado, si bien ha dejado claro la "diversidad de reacciones" y la necesidad de contar con "un enfoque europeo, para evitar todo riego de fragmentación" y garantizar el valor añadido de las acciones, a nivel europeo. "Solo juntos, con la responsabilidad de todos y no solo de las plataformas podremos tener éxito", ha avisado.

En todo caso, la comisaria ha reiterado "su compromiso" con "el respeto de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. "Nadie tiene intención de obligar a los ciudadanos a creer o no en una información particular", ha subrayado.

"Debemos favorecer la transparencia, la diversidad, la credibilidad de fuentes de información", ha precisado. "Implicará diferentes niveles de regulación y no regulativas. Estamos en proceso de hallar qué será más eficiente hacer", ha agregado la presidenta del grupo de alto nivel, que ha admitido que hará falta "equilibrar el derecho de recibir información de un lado y de otro el derecho a recibir información transparente, con hechos comprobados y la información pluralista".

El informe que presentará el grupo de alto nivel contribuirá a la comunicación que la Comisión Europea presentará en primavera para atajar el problema de las noticias falsas, al igual que tendrá en cuenta los resultados de la consulta pública que ha lanzado hasta el 23 de febrero.

El grupo de alto nivel cuenta con 39 expertos de las plataformas Facebook, Twitter y Google, de los medios de comunicación, del mundo académico y de la sociedad civil, incluidos los periodistas españoles Clara Jiménez Cruz, del programa El Objetivo de la Sexta y al secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez.