La halterófila Lydia Valentín recibió la medalla de plata de Pekín-2008

AFP 16/01/2018 - 14:55

La halterófila española Lydia Valentín recibió este martes la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín-2008, que se colgó tras la descalificación por dopaje años después del evento de tres levantadoras que la precedían.

La española, también medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016, había quedado quinta durante aquellos Juegos en la capital china en la prueba de 75 kg.

Sin embargo, Valentín ha podido colgarse la plata, tras las sucesivas descalificaciones por dopaje de la entonces ganadora del oro, la china Cao Lei, de la medallista de bronce rusa Nadezhda Evstyukhina, y de la cuarta clasificada, la bielorrusa Iryna Kulesha.

La española recibió la medalla este martes en un acto solemne en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

"Por fin ya tengo la medalla de Pekín de 2008, es una medalla nueva. Ha sido un acto muy especial y feliz, ahora a juntarla con la de Río y esperando que se me entregue la de Londres (2012) y cerrando el capítulo que ya tenía ganas", dijo Valentín a la prensa tras recibir la presea.

"Realmente me siento subcampeona olímpica en Pekín y realmente me siento campeona olímpica en Londres, quiero lo mismo que una persona que quedó campeona y subcampeona olímpica, porque es lo único que se me puede entregar ahora", añadió.

La española, cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres-2012, está a la espera también de poder colgarse el oro, tras la descalificación, de nuevo por dopaje, de las tres halterófilas que compusieron el podio en la capital británica en la categoría de 75 kg, aunque en este caso todavía se está en un proceso de revisión de alegaciones.

gr/pm