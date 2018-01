Bardet duda que Froome "pueda ser declarado inocente"

AFP 16/01/2018 - 16:06

Romain Bardet, tercero en el pasado Tour de Francia, duda que Chris Froome "pueda ser declarado inocente" tras su control antidopaje "anormal" en la pasada Vuelta a España, que ahora el británico debe justificar.

"Quiero creer en la buena fe de Chris Froome, pero cuando el umbral se supera, los reglamentos establecen una sanción. No podemos permitirnos la permisividad", estimó el francés en una entrevista publicada este martes por el diario L'Equipe.

El ciclista del equipo AG2R La Mondiale lamenta sobre todo el largo proceso tras el positivo: "Froome pasó el control en septiembre y con suerte lo conocimos en diciembre. La temporada comienza sin que se haya tomado una decisión. Es ridículo, de risa".

"Estoy estupefacto porque, si no aparece en la prensa por un descuido, tendríamos silencio sobre este control y quizás lo hubiéramos conocido en algunos años. Estoy aliviado porque no se lavó la ropa sucia en familia. Nos falta transparencia. La bicicleta se arriesga a morir si no se toman medidas en este sentido", continuó.

El francés, segundo en el Tour de 2016 y tercero en 2017, en ambas ocasiones por detrás del ganador Froome, lamenta que el británico pueda correr como si nada a la espera de una decisión sobre su positivo por exceso de salbutamol -dos veces la tasa permitida-.

"Espero una investigación independiente en la que Froome rinda cuentas, para esclarecer lo ocurrido y un veredicto independiente. Lamento que el reglamento no establezca la posibilidad de apartar temporalmente a la espera del resultado. La presión económica es fuerte, frente al equipo Sky, hay que reflexionar", añadió.

jm/pm