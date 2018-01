Bannon accede a testificar ante el fiscal Mueller y evitará el gran jurado

17/01/2018 - 16:56

El exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon ha llegado a un acuerdo con el fiscal especial Robert Mueller, que revisa las presuntas relaciones entre el equipo de campaña de Donald Trump y el Gobierno de Rusia, para no ser interrogado ante un gran jurado, según fuentes citadas por la cadena CNN.

WASHINGTON, 17 (EUROPA PRESS)

'The New York Times' informó el martes de que Bannon fue citado la semana pasada ante un gran jurado. Hasta ahora, el fiscal especial no había utilizado un arma jurídica de este calibre contra nadie del entorno más cercano de Trump, pero la CNN ha apuntado este miércoles que podría no consumarse dicha comparecencia.

La cadena ha asegurado, citando dos fuentes conocedoras del proceso, que Bannon ha llegado a un acuerdo con Mueller para ser interrogado por los fiscales en lugar de ante un gran jurado. Según estas fuentes, se espera que el antiguo responsable de la estrategia política de la Casa Blanca colabore con las pesquisas, si bien no está claro cuándo tendrá lugar la reunión o si se ha retirado formalmente la citación judicial.

Bannon compareció el martes a puerta cerrada ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que investiga también las presuntas injerencias de Moscú en la campaña electoral de 2016 y las relaciones con el equipo de Trump, si bien se negó a responder a las preguntas.

DISTANCIADO DE TRUMP

Bannon llegó hace casi un año a la Casa Blanca de la mano de Trump, como el principal responsable de la estrategia. Sin embargo, a medida que iban pasando los meses fue perdiendo peso en el convulso entorno del presidente y finalmene en agosto se consumó su despido.

Regresó al portal de noticias ultraderechista Breitbart News, pero su nombre ha seguido copando titulares principalmente en las últimas semanas, después de que se hiciesen públicas unas polémicas declaraciones concedidas al autor del libro 'Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump'.

Bannon describió como "traidora" y "poco patriótica" la reunión mantenida en junio de 2016 por el hijo mayor de Trump y otros dos miembros de su equipo, entre ellos Jared Kushner --yerno y asesor del mandatario--, con una abogada rusa que decía tener información comprometedora sobre la entonces candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

Trump respondió a esta polémica acusando a Bannon de "perder la cabeza" a raíz de su despido y de filtrar informaciones falsas a los medios de comunicación para tratar de venderse como un cargo político clave dentro de la actual Administración.