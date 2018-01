Una banda femenina de pop norcoreano destaca en delegación a Corea del Sur

AFP 19/01/2018 - 11:59

La principal figura de la banda femenina de pop norcoreano Morabong liderará una delegación que viajará el sábado a Corea del Sur para preparar los espectáculos culturales de los próximos Juegos Olímpicos de invierno, anunció este viernes Seúl.

Hyon Song-Wol, una cantante a la que señalan como exnovia del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, encabezará un equipo de siete miembros encargado de inspeccionar los lugares previstos para los artistas que actuarán en estos juegos de Pyeongchang, dijo el ministro surcoreano de la Unificación.

Corea del Norte aceptó la semana pasada participar en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, que se inaugurarán el 9 de febrero, a solo 80 km al sur de la zona desmilitarizada que divide la península, lo que supone un momento de apaciguamiento de las tensiones que alimentan los programas nucleares y de misiles norcoreanos.

Las 10 chicas que integran la banda Morabong revolucionaron la escena musical norcoreana con sus interpretaciones de éxitos occidentales como "My Way" o la canción principal de la banda sonora de la película "Rocky", con un particular toque de violines eléctricos.

Pero según el ministerio de Unificación, el Norte presentó a Hyon Song-Wol como líder de la Orquesta Samjiyon, una formación menos conocida que conformará la agrupación de artistas norcoreanos más grande, con 140 integrantes.

Los espectáculos organizados para los Juegos Olímpicos serán los primeros de su tipo desde 2002, cuando Pyongyang envió 30 cantantes y bailarines a Seúl para una manifestación a favor de la unificación.

Las dos Coreas acordaron desfilar juntas bajo una pancarta unificada en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímicos de invierno y formar un equipo conjunto para el hockey sobre hielo femenino. La constitución de este equipo coreano es considerado un hito en la historia olímpica.

