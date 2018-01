El francés Loïc Rémy, apartado por su técnico, quiere dejar Las Palmas

19/01/2018

El delantero internacional francés de Las Palmas Loïc Remy afirmó haber sido tratado "como una mierda" por su nuevo entrenador canario Paco Jémez, que lo ha apartado del grupo, por lo que ahora no quiere seguir en el club, con el que tiene contrato hasta 2019.

En una entrevista publicada este viernes por el diario insular La Provincia, Rémy explica que ha sido apartado del equipo, al igual que el marroquí Oussama Tannane, por llegar "tarde un minuto" a la cena del equipo en la primera concentración tras la llegada de Jémez a finales de diciembre.

"Para mí, había algo de antes. No es por llegar tarde que nos apartó", dijo Remy.

"El entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda, porque me sentí como un pedazo de mierda cuando todo esto pasó", insistió el jugador francés, asegurando que "el entrenador ni siquiera me habló. Habló con el presidente y el presidente vino a hablar con nosotros. No tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme 'no te quiero por esto, esto y esto', y terminar ahí".

Rémy, de 31 años, es el mejor goleador de Las Palmas esta temporada con cinco goles en doce partidos, pero Jémez, nombrado el 21 de diciembre, aseguró que no cuenta con el francés por una decisión "basada fundamentalmente en lo deportivo y también en lo disciplinar".

El delantero, que había firmado por dos temporadas el pasado verano procedente del Chelsea, asegura que no quiere seguir vistiendo los colores del Las Palmas y está actualmente en Francia.

"No vuelvo porque lo que pasó fue una falta de respeto total por parte del entrenador", dijo, después que la dirección del club haya pedido a Jémez que le levante el castigo a la vista de la situación del club, farolillo rojo de la Liga.

Desde el nombramiento del nuevo entrenador, Las Palmas ha sido eliminado de la Copa del Rey por el Valencia (1-1, 4-0) y ha perdido dos partidos de Liga (1-2 contra el Eibar, 6-0 en Girona).

