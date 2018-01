La fiscal general de Guatemala no se presentará a la reelección

20/01/2018 - 4:12

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección, según ha informado el diario local 'Prensa Libre'.

Aldana, una figura clave en el marco de la lucha contra la corrupción, ha descartado que se vaya a presentar de nuevo para ocupar el cargo dado que cree "firmemente en la alternancia".

"He realizado una serie de análisis y no he encontrado ningún elemento que me permita variar mi posición inicial", ha aseverado la fiscal, que desde 2015 busca acabar con la corrupción en el país centroamericano.

"No voy a postularme a la reelección. Tengo claridad de que el periodo constitucional es de cuatro años ", ha sostenido Aldana, que se encuentra al frente del Ministerio Público (MP).

En este sentido, ha asegurado que sabía que su "lucha iba a durar los cuatro años completos" y ha hecho hincapié en que está "a punto de lograr". "Espero llegar al 15 de mayo y entregar al próximo fiscal general. Ahora estoy enfocada en la transición, que es tan importante", ha explicado.

Aldana ha sido clave en una inédita lucha contra la corrupción en el país, especialmente en relación con la trama de defraudación aduanera conocida como 'La Línea', que acabó con el Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

Pérez se encuentra en prisión cumpliendo condena tras ser hallado culpable de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.