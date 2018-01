Rusia y China apuntalan turismo en Oriente Medio y desplazan a europeos

AFP 20/01/2018 - 10:34

Tras un 2016 aciago, chinos y rusos propiciaron en 2017 la recuperación del turismo en Oriente Medio, frente a unos visitantes europeos todavía reticentes y preocupados por la seguridad y la inestabilidad política.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Oriente Medio atrajo en 2017 a 58 millones de visitantes internacionales, un 4,8% más que el año anterior.

En 2016 el turismo se había contraído un 2,4%, acusando la resaca de los atentados yihadistas perpetrados ese año y sobre todo el anterior en Túnez, Egipto y Turquía contra objetivos turísticos.

Sin embargo, "cuanto más pasa el tiempo, más se olvida la gente, y más viene", resume el tunecino Jalel Gasmi, gerente del touroperador Granada Travel Services, durante la feria turística Fitur, celebrada esta semana en Madrid.

Animados por el desempeño de 2017, los países de la región han vuelto con objetivos muy ambiciosos, y para ello cuentan con tres pilares fundamentales: Rusia, China y los visitantes de países vecinos.

Aunque en el caso de los chinos conviene no dormirse en los laureles, apunta Marcus Lee, CEO de Welcome China, una empresa cuya sociedad matriz, ICIF Group, incluye a 11.000 compañías del sector.

Marcus Lee explica que a la hora de viajar los turistas chinos son muy atentos a la seguridad ("es la primera cosa que preguntan"), las exigencias de visados y la conectividad aérea, deficiente con los países de Oriente Medio.

Pero sobre todo, han evolucionado sus patrones de comportamiento, a medida que han ido viajando más y mejorado su nivel económico.

"Hace veinte años por ejemplo, cuando los chinos iban a Europa, querían ver diez países en diez días. Esto ya no es el caso; ahora nos concentramos en un país durante diez días".

- Turquía vuelve con grandes objetivos -

El caso de Egipto (+55% en 2017) ilustra bien el cambio en el perfil de visitantes.

En 2010, antes de la revolución que derrocó al presidente Hosni Mubarak, "el mercado europeo, incluyendo a Rusia, representaba casi el 80%. Ahora el mercado europeo supone un 52%", indicó en Fitur Hesham El Demeiry, director de la Autoridad Egipcia de Turismo.

Al mismo tiempo, "India y China eran el 5% en 2010, y ahora más del 12%. Y el mercado árabe ha pasado del 15% al 30%".

Turquía espera dejar atrás definitivamente los efectos de los atentados y de la inestabilidad política causada por el fallido golpe de Estado de julio de 2016.

Tras el desplome de 2016, cuando los visitantes se redujeron en un tercio, el número de estos subió un 33% el pasado año. Y para 2018 el país espera sumar otros siete millones y alcanzar los 40 millones de visitantes.

Cuenta para ello con rusos, primera nacionalidad de origen en 2017, pero también con visitantes de Georgia, Bulgaria, Irán o Ucrania.

Un panorama no sin dificultades, ya que el perfil de estos últimos es el de "un turista que no deja dinero, en cualquier caso no tanto como el europeo o el estadounidense", comenta a AFP Ahmet Okay, gerente del touroperador Gusto Turismo y presente en Fitur.

A su lado, Baris Uçar, director asistente de ventas de la cadena hotelera Titanic Hotels, detalla que su principal mercado, la clientela estadounidense y europea, cayó entre un 25 y un 30% en 2017. La de Oriente Medio aumentó otro tanto, por lo que su actividad se mantiene "estable".

Los touroperadores de Túnez coinciden en que rusos, chinos y en menor medida franceses han vuelto en masa al país, donde los visitantes aumentaron un 23% el año pasado. No así el mercado español.

"El objetivo para 2018 es recuperar todo el mercado clásico, es decir, Francia, Italia, España y Reino Unido", apunta Jalel Gasmi, gerente de Granada Travel Services.

