Los refugiados rohingyas comienzan a regresar este martes a "campos de repatriación" instalados en Birmania

20/01/2018 - 13:22

Las autoridades birmanas están ultimando los preparativos para acoger a la primera tanda de refugiados rohingyas procedentes de Bangladesh, adonde huyeron por la feroz represión del Ejército birmano. A partir de este martes serán reasentados en "campos de repatriación" cuyas condiciones han generado dudas entre los propios rohingyas y la ONU e incluso hay quien advierte de que son "campos de concentración".

RANGÚN, 20 (Reuters/EP)

El ministro principal del estado de Rajine, Nyi Pu, "ha insistido en la terminación de los últimos detalles de los edificios, las clínicas y las instalaciones de alcantarillado y saneamiento" durante su visita el viernes al primero de estos campos de repatriación que entrará en funcionamiento, ha informado el periódico estatal 'The Global New Light of Myanmar'.

El diario publica una fotografía de la delegación de Nyi Pu ante una de las cabañas de madera del campo instalado cerca de la localidad de Maungtaw. En la fotografía se puede ver una valla coronada por alambre de espino.

Más de 655.500 rohingyas huyeron de Rajine a Bangladesh para escapar de la ofensiva militar que acabó con aldeas incendiadas y graves violaciones de Derechos Humanos en represalia por un ataque de un grupo armado rohingya ocurrido el 25 de agosto. La ONU considera que la ofensiva constituye una limpieza étnica contra los rohingyas, una minoría musulmana.

Birmania niega que se haya producido tal limpieza étnica y se ha comprometido a facilitar el regreso de los refugiados rohingyas a través de dos centros de recepción y un campamento, el de Maungtaw, a partir de este martes y durante un periodo de dos años, según un acuerdo suscrito la semana pasada por Birmania y Bangladesh.

Bangladesh aportará un listado de candidatos a la repatriación que tengan documentación que acredite su residencia en Birmania, ha explicado el periódico birmano. Parte de los refugiados volverán por tierra y otra regresará cruzando el río Naf, que sirve de frontera natural entre ambos países.

Los rohingyas del campamento de Kutupalong, en Bangladesh, han elaborado una declaración en la que aseguran que no volverán sin que se les den garantías de seguridad, entre otras condiciones. Además, desde los propios campamentos de Bangladesh denuncian que siguen llegando refugiados desde Rajine por la actividad militar. En la última oleada han llegado más de un centenar de rohingyas que aseguran que hay aún más esperando para poder cruzar el río Naf.

"CAMPOS DE CONCENTRACIÓN"

Mientras, el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA), el grupo armado rohingya cuya existencia justifica la ofensiva militar birmana, ha denunciado que el plan de repatriación es "inaceptable".

"El Gobierno terrorista birmano ofrece a los refugiados rohingyas de mala gana y con engaños que se asienten en los llamados campamentos provisionales. Los refugiados rohingyas repatriados desde Bangladesh nunca podrán asentarse en sus tierras y pueblos ancestrales, sino que ellos mismos y las próximas generaciones tendrán que vivir en esos campos de concentración", ha afiramdo el ARSA a través de Twitter.

El campamento de transición podrá alojar a 30.000 refugiados para posteriormente poder trasladarse a sus "lugares de origen" o "el lugar más cercano a su lugar de origen".

Desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, un portavoz, Paul Vrieze, ha defendido que los refugiados no salgan de Bangladesh de forma precipitada "sin el consentimiento informado ni los elementos básicos para que haya soluciones duraderas".

"Además son necesarias medidas adicionales para garantizar la repatriación segura, voluntaria y sostenible de los refugiados a sus lugares de origen y afrontar las causas subyacentes de la crisis", ha afirmado Vrieze en declaraciones a Reuters.

ACNUR colabora en la administración de los campamentos de refugiados de Birmania, pero no participa en el proceso de repatriación, pactado entre Bangladesh y Birmania.