El cantante británico Ed Sheeran anuncia que está prometido

AFP 20/01/2018 - 16:21

Ed Sheeran se prometió con su novia Cherry Seaborn, anunció este sábado el cantautor británico.

"Me prometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados", dijo a sus 18 millones de seguidores en Instagram.

Ed Sheeran, de 26 años, es uno de los artistas con más ventas en todo el mundo y su último álbum, "Divide", batió récords en Spotify, con 57 millones de reproducciones el mismo día de su salida a la plataforma de música en línea, casi el doble que su anterior éxito.

Sheeran y Seaborn, amigos de la infancia, tienen una relación aparentemente desde 2015.

"Es genial conocer a gente famosa. Pero la vida no es eso. La realidad no es eso. Esto terminará un día", dijo el cantante al periódico The Sunday Times el año pasado.

"Y sé que la única persona que permanecerá es Cherry", aseguró.

Después de varios años tocando en la calle y en bares, Ed Sheeran alcanzó el éxito internacional en 2014 con su balada "Thinking Out Loud".

rjm/txw/sgf/acc