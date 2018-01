El VAR en el Mundial 2018: ¿Desastre anunciado o un salto al futuro?

AFP 21/01/2018 - 15:25

Unos vaticinan una catástrofe, otros lo ven como un salto al futuro: Tras seis meses de experimentación en Italia y Alemania, el mundo del fútbol continúa dividido sobre la introducción del asistente de vídeo al arbitraje (VAR) en el Mundial de Rusia 2018.

"Es imposible que pueda marchar con solo seis u ocho semanas de preparación -para los árbitros del Mundial-", señala el antiguo colegiado internacional alemán Bernd Heynemann, una opinión extendida por la mayor parte de expertos de su país.

La International Football Association Board, órgano garante de las reglas del juego, debe tratar el tema el lunes, antes de tomar una decisión definitiva en marzo.

"Se enviará a Rusia árbitros que nunca han trabajado con el VAR", advierte el antiguo colegiado internacional suizo Urs Meier, que cuenta en su currículum con dos mundiales y una final de la Liga de Campeones.

"Es imposible prepararlo con únicamente algunos ejercicios en frío, son ejercicios que no recrean de ninguna manera la velocidad y la presión real de un partido de Copa del Mundo", añade.

Los colegiados de la Bundesliga y de la Serie A se han formado durante un año antes de la introducción efectiva del VAR. El resultado no ha sido nefasto, pero tras seis meses los responsables de los proyectos están todavía buscando reglas claras para que funcione de forma coherente en todos los partidos.

- Formación en Italia -

Paradójicamente es en Italia, con polémicas permanentes alrededor del VAR, donde hay más partidarios de una introducción del sistema en el Mundial.

En los próximos días una unidad de formación especializada para árbitros abrirá sus puertas en el centro nacional de fútbol de Coverciano (alrededores de Florencia). De esta forma Italia estará preparada para recibir y formar a los futuros asistentes de vídeo del Mundial.

"La FIFA eligió Coverciano como centro piloto. Los árbitros del Mundial vendrán a nuestra casa para ponerse al día y prepararse para utilizar la nueva tecnología", anunció Carlo Tavecchio, presidente saliente de la Federación Italiana.

"Todo el mundo mira a Italia, nos tomaron como ejemplo para todas las federaciones y recibimos permanentemente solicitudes para formar árbitros en el extranjero", señala con orgullo el presidente del sindicato de árbitros italianos Marcello Nicchi.

"Los que todavía no han digerido el VAR, lo acabarán haciendo. No podemos ir marcha atrás", añade.

El francés Joël Quiniou, tres Mundiales en su trayectoria, cree que los experimentos en curso "ya han ofrecido enseñanzas para definir un cuadro más preciso de la utilización del VAR".

Sin duda el principal problema del sistema es la ausencia de una definición clara de los 'poderes' del asistente de vídeo, a menudo acusado de intervenir demasiado.

- 'El VAR es como un airbag' -

"Demasiado vídeo mata al vídeo", juzga Quiniou: "Hace falta que el cuadro de utilización esté mejor definido para que no se convierta en un recurso sistemático que puede terminar por desacreditar incluso la función del árbitro".

"El VAR es como un airbag, puede ayudar en caso de urgencia, pero solamente en caso de verdadera urgencia", señala Meier.

Esta temporada la utilización del VAR en la Bundesliga y en la Serie A ha estado marcada por los errores, las confunsiones, las decisiones incomprensibles para el público y por las largas interrupciones ligadas a la escasa experiencia de los equipos arbitrales en esta materia.

A pesar de todo esto, muchos creen que la FIFA no dará marcha atrás. "No me imagino que la gente que ha puesto en marcha este proyecto de repente diga no en el mes de mayo", señala el alemán Markus Merk, que dirigió la final de la Champions en 2003 y de la Eurocopa 2004.

"Por esto tengo la convicción de que el VAR se utilizará en el Mundial de Rusia. Pero no creo que el resultado sea satisfactorio", añade.

La primera consecuencia en caso de errores en el torneo planetario será que el vídeo quedará desacreditado por mucho tiempo.

"El VAR es una buena idea, pero si funciona mal desde el principio, será difícil reparar los daños", concluye Merk.

