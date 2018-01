Poyet confirma en su presentación que Malcom sigue en el Burdeos

El nuevo entrenador del Burdeos, el uruguayo Gustavo Poyet, confirmó este lunes en su presentación que el brasileño Malcom, al que muchos situaban en la Premier League, seguirá durante la segunda parte de la temporada.

"Fue mi primera pregunta", dijo con humor Poyet sobre el inicio de las negociaciones con los directivos del Burdeos.

"'Pregunté; ¿Malcom?' Y me dijeron que ahora no va a salir. Ok, está bien y continuamos (negociando)", explicó.

"Malcolm lo ha dicho y lo ha redicho, no se irá", añadió por su parte el presidente Stephane Martin.

"Ha dicho que un día quiere jugar en la Premier League. Es normal, ¿qué jugador no querría jugar en Inglaterrra?", continuó.

Desde hace varias semanas, Malcom, de 20 años y una de las sensaciones del campeonato francés, está en la agenda de tres grandes ingleses; el Manchester United, el Arsenal y el Tottenham, para salir en el mercado de invierno.

Poyet, que en Francia militó a finales de los años 1980 en el Grenoble, tuvo luego una carrera europea destacada en el Zaragoza (1990-1997) y en tres equipos ingleses, Chelsea (1997-2001), Tottenham (2001-2004) y Swindon Town (2006).

Como entrenador, Poyet comenzó en Inglaterra, dirigiendo al Brighton (2007-2013) y el Sunderland (2013-2015). Después tomó las riendas del AEK Atenas en Grecia (2015-2016), el Betis en España (2016) y el Shanghai Shenhua en China (2016-2017).

Este lunes habló de sus próximos objetivos al frente del equipo: "Ganar partidos, vamos a dar algunas informaciones a los jugadores, para que se habitúen poco a poco a nuestro método. Tenemos un partido especial el domingo (Lyon), no será fácil pero hay que encontrar soluciones".

Luego se refirió a su estilo de juego: "El balón es muy importante. Todos los partidos son diferentes y no hay solo una manera de ganar, hay que encontrar soluciones, pero siempre con el balón".

El Burdeos consiguió un triunfo tranquilizador (1-0) el sábado en Nantes, que le sirvió para situarse en la 12ª posición, despejando en parte los fantasmas de la zona de descenso.

