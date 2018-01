Mogherini rechaza que anuncio de Pence sea una bofetada y dice que no habrá éxito sin EEUU

Por el momento los estados miembro no están dispuestos a dar el paso de reconocer el Estado palestino

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común europea, Federica Mogherini, ha negado que el anuncio del vicepresidente estadounidense, Mile Pence, de que Estados Unidos trasladará su embajada a Jerusalén a finales de 2019 sea una bofetada a la UE y ha insistido en que no habrá éxito en Oriente Próximo sin la implicación de Estados Unidos.

"No ha habido ninguna bofetada por ninguna parte", ha asegurado en rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea al término del almuerzo que han mantenido los ministros de Exteriores de la UE con el presidente palestino, Mahmud Abbas, al ser preguntada si el anuncio de Pence no es una bofetada a la UE.

Mogherini ha enmarcado el anuncio de Pence en "una posición muy bien conocida" de la Administración estadounidense para trasladar su embajada a Jerusalén tras la decisión de la Administración de Donald Trump de reconocer a la Ciudad Santa como capital de Israel a finales del año pasado, aunque "nunca" antes habían dado una fecha para el traslado efectio.

"Las posiciones respectivas son muy bien conocidas", ha remachado, para dejar claro el desacuerdo de los europeos con este paso.

Dicho esto, Mogherini ha insistido en que tanto la UE como Estados Unidos buscan "maneras para reiniciar el motor de las negociaciones". "Ambos somos conscientes de la capacidad de influencia que tenemos sobre las partes. Todo indica que hay espacio para un esfuerzo común y creo que esto se podría hacer en los próximos meses, si unimos fuerzas".

"El uno sin el otro no tendrá éxito y la cuestión es que necesitamos hacerlo juntos", ha remachado, insistiendo en que no habrá negociaciones "creíbles" entre israelíes y palestinos "sólo con un esfuerzo de Estados Unidos" y tampoco habrá éxito para impulsar un marco multilateral para tratar de relanzar las negociaciones de paz directas entre israelíes y palestinos si "no incluye a Estados Unidos".

"El presidente palestino estaba de acuerdo en esta idea de no tener a Estados Unidos como único interlocutor en el proceso de paz sino un marco multilateral en la que la UE tenga un papel central, pero con otros, incluidos nuestros socios en el Cuarteto, incluido Estados Unidos", ha explicado Mogherini, que ha recalcado que la idea de implicar junto al Cuarteto, a socios árabes y posiblemente Noruega para tratar de relanzar las negociaciones de paz y ha reiterado el objetivo de invitar a una próxima reunión, probablemente en febrero, a los ministros de Exteriores de los seis países de la Liga Árabe del Comité de Seguimiento del proceso de paz.

APOYO A UNA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

Los Veintiocho han reiterado a Abbas su posición a favor de una solución de dos Estados, con Jerusalén como capital de ambos y han evitado abordar con el mandatario palestino la posibilidad de iniciar negociaciones de un Acuerdo de Asociación completo, que sin embargo sólo podría firmarse y entrar en vigor una vez constituido el futuro Estado palestino.

"Es una cuestión que no hemos discutido con el presidente Abbas hoy (...) Hemos discutido esto con los ministros y continuaremos la conversación sobre esta posibilidad en las próximas semanas", ha explicado Mogherini, que también ha evitado responder a le petición expresa que ha hecho Abbas para que los países de la UE reconozcan al Estado de Palestina.

"El reconocimiento está menos maduro que el Acuerdo de Asociación", ha resumido una fuente diplomática de la UE, que ha insistido en que la opción de iniciar negociaciones de un Acuerdo de Asociación completo con la Autoridad Palestina, que sólo podría firmarse y entrar en vigor sin embargo una vez constituido el Estado palestino, "no estaba sobre la mesa" para este lunes porque "no estaba maduro" y es algo que volverán a discutir los Veintiocho en "próximas semanas".

"El objetivo no era en ningún momento llegar en hora y media a un acuerdo sobre una iniciativa de este calado con (el vicepresidente de Estados Unidos, Mike) Pence en Israel. La gran mayoría pedía no caer en la trampa" de parecer que la UE apoya al bando palestino y Estados Unidos a Israel, ha precisado la fuente.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, se ha quedado sOlo al defender ante sus colegas que era "el momento de hacerlo", algo que también está abierto a "estudiar" España, según el jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis. Reino Unido y Alemania, también son de los países reticentes a dar el paso ya.

Dastis ha dicho que la Unión Europea quiere ofrecerle al presidente palestino "toda la ayuda", pero apelando a que se haga "sin romper los puentes" construidos con Estados Unidos, país que los 28 quieren mantener como "interlocutor" pese al "desacuerdo" con su decisión de trasladar la Embajada a Jerusalén.

EL RECONOCIMIENTO A PALESTINA, SIN CONSENSO EN LA UE

Respecto al reconocimiento del Estado palestino, "no hay acuerdo entre los europeos" sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, según fuentes diplomáticas.

Suecia, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, Malta, Chipre, Eslovaquia y Rumanía ya han reconocido al Estado palestino, muchos antes de entrar en la UE, mientras que otros como Reino Unido y Francia, rechazan reconocerlo ahora y enmarcan este paso "al final del proceso", como resultado de un acuerdo final de paz entre israelíes y palestinos, que aboque a la solución de dos estados.

Dastis ya dejó claro en diciembre que España daría este paso si hay "acuerdo" de los Veintiocho y cuando considerara que sea "más conducente para una solución del conflicto israelo-palestino" el pasado mes de diciembre, cuando los jefes de la diplomacia europea mantuvieron un desayuno de trabajo informal con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Respecto a la posibilidad de que la UE supla la ayuda congelada por Estados Unidos para los refugiados palestinos, Mogherini ha dejado claro que la UE está estudiando "hacer más" en apoyo a UNRWA.

"No es posible imaginar que cubramos lo que falta o las reducciones de otros que han estado contribuyendo significativamente al presupuesto de UNRWA", ha avisado sin embargo la jefa de la diplomacia europea, que ha confiado en que Estados Unidos "cumpla sus compromisos" y tome una decisión "sabia" tras su decisión de congelar la mitad de su ayuda para la agencia de la ONU de apoyo a los refugiados palestinos en 2018, 65 millones de dólares.

Ha insistido en el interés "colectivo" de apoyar a UNRWA y ha alertado de que si la agencia de la ONU reduce sus actividades puede provocar "inestabilidad, amenazas de seguridad y también dañarían la credibilidad de cualquier proceso de paz". "Está en nuestro propio interés, reconocemos esto como una obligación moral", ha remachado.