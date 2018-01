"El Leganés viene supermotivado", advierte Zidane

AFP 23/01/2018 - 13:45

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, advirtió este martes que "el Leganés viene supermotivado" el miércoles al Santiago Bernabéu para la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Viene supermotivado y es la Copa, en la Copa con un gol puede pasar de todo para ellos, sabemos la importancia del partido y sabemos el rival al que nos enfrentamos", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro, al que los blancos llegan con la ligera ventaja del 1-0 a favor cosechado la semana pasada en la ida.

"Es un rival que no va a bajar los brazos y que va a creer hasta el final", añadió el técnico 'merengue'.

Zidane no dio detalles sobre la alineación que puede sacar el miércoles más allá de garantizar la vuelta de Sergio Ramos, tras recuperarse de una lesión muscular en la pierna izquierda.

"Va a venir con nosotros mañana, luego veremos cómo vamos a hacer, pero va a estar", afirmó Zidane, que confía en una victoria para seguir en la línea ascendente de los últimos dos partidos.

"Tenemos la oportunidad de otra vez hacer un buen partido, otra vez intentar ganar el partido, esto es lo bueno del fútbol y vamos a intentar seguir con este mismo ánimo que tenemos esta semana", añadió, tras ganar 7-1 al Deportivo de La Coruña el sábado en Liga.

El técnico blanco aprovechó la ocasión para elogiar al extremo galés Gareth Bale, que tras superar sus lesiones fue una de las claves del equipo frente la 'Depor'.

"Lo que ha cambiado es que no tiene problemas, no tiene molestias, para un jugador es fundamental no tener molestias al entrenar y mejorar su rendimiento y como consecuencia es un jugador muy importante y lo está demostrando", dijo Zidane.

"Esperamos que sigamos así con él, con todos los jugadores, cogiendo todos un poco más de confianza y al final seguir en esta línea", agregó.

Zidane también se refirió al portero del Athletic de Bilbao Kepa Arrizabalaga, que renovó con su equipo después de que muchos medios lo dieran próximo al Real Madrid.

"No tengo nada contra Kepa, contra ningún jugador", dijo Zidane, precisando que "la idea mía y la idea del club era de no cambiar muchas cosas" en invierno y que "lo que importa son mis jugadores, los que están aquí".

