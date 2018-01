Bruselas alerta de que la amenaza terrorista es "muy alta" y pide a los gobiernos intercambiar más información

23/01/2018 - 14:48

El comisario europeo de Asuntos del Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha alertado este martes de que la amenaza terrorista es "muy alta" y ha instado a los Gobiernos europeos a intercambiar más información.

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

"Nuestro entorno de seguridad es volátil y la amenaza terrorista es muy muy alta", ha avisado el comisario durante un debate sobre terrorismo en la comisión especial de Terrorismo de la Eurocámara creada para investigar los fallos en la lucha antiterrorista en Europa.

El comisario ha dejado claro que "algunas cosas que han ocurrido en Europa se podrían haber anticipado y prevenido si los servicios de inteligencia intercambiaran información" en referencia a atentados terroristas como los perpetrados contra la sala de conciertos de Bataclan en París.

"Los autores de los trágicos ataques de Bataclan pudieron cruzar tres países de los Balcanes, tres Estados miembro de la UE y crear un cuartel general aquí en Bruselas y cometer su crimen. En la mayor parte de los países les conocían", ha subrayado Avramopoulos, que ha lamentado "la falta de confianza mutua". "Los servicios de inteligencia deben confiar en el otro", ha avisado.

Avramopoulos ha dejado claro que hacen falta "soluciones a corto plazo" y ha defendido que se podría progresar "ahora" sin necesidad de "cambios en los Tratados". "El intercambio de información es lo primero. Esto va de cantidad y de calidad de la información que compartimos sobre el desarrollo de las amenazas, pero también de la arquitectura de nuestros sistemas", ha dicho.

Por ello, ha reclamado avanzar rápido en propuestas que ha hecho el Ejecutivo comunitario para garantizar la interoperabilidad de las diferentes bases de datos europeas, algo que permitirá combatir casos como el del autor del atentado contra el mercadillo de Navidad en Berlín en 2016 que utilizó diferentes "identidades falsas".

Ante las críticas de varios eurodiputados sobre la falta de intercambio de información entre las agencias nacionales y con Europol, el comisario ha puesto en valor la propuesta comunitaria, que negocian actualmente los Gobiernos, que permitiría "pleno acceso para Europol para todas las categorías de alertas" en el sistema de Información Schengen, la principal base de datos europea para combatir el terrorismo.

"Está previsto que este intercambio de información se lleve a cabo mediante el intercambio de o información suplementaria de Europol sobre la alerta correspondiente", ha precisado.

ATENTADOS EN BARCELONA

La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril ha denunciado el "fallo flagrante" cometido en el caso de los atentados en Barcelona en agosto tras recordar que el Centro Antiterrorista Nacional estadounidense "avisó a la Policía regional de Cataluña y a las autoridades localidades de la peligrosidad y el objetivo que eran las Ramblas".

"No se evaluó el riesgo de forma adecuada y lo que es peor no se compartió la información", ha lamentado. "No nos podemos permitir el lujo de seguir tratando el terrorismo a nivel nacional o lo que es peor a nivel regional en muchos casos", ha apostillado Jiménez Becerril, que ha instado al comisario a aclarar si se puede "forzar a los Estados" a compartir información para evitar estos casos.

En su réplica directa a la eurodiputada del PP, Avramopoulos ha insistido en la importancia del intercambio de información y ha se ha limitado a recordar el paquete de "aproximadamente 120 millones de euros de financiación disponible para los Estados miembro" que puso sobre la mesa la Comisión en octubre para "proteger" los espacios públicos frente atentados.

BRUSELAS INSISTE EN CREAR UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA EUROPEA

El comisario ha admitido que para lograr "una Unión de Seguridad genuina" hay que "cambiar" la mentalidad y cultura de seguridad en Europa. "No podemos combatir el terrorismo con silos nacionales", ha avisado, tras recordar que "no sólo la economía se ha globalizado, también lo ha hecho el terrorismo".

"La fragmentación nos hace a todos vulnerables", ha avisado, motivo por el cual ha vuelto a defender la necesidad de crear "una Unidad de Inteligencia Europea", una idea que muchos Gobiernos tacharon de "prematuro". "Ahora muchos Estados miembro están mucho más abiertos a convertir este concepto en una realidad en el futuro. Tenemos que avanzar con visión, determinación y convicción", ha remachado.

NO MEZCLAR INMIGRACIÓN Y TERRORISMO

Ante las intervenciones de varios eurodiputados sobre la necesidad de no mezclar la inmigración y el terrorismo, Avramopoulos ha insistido en "el riesgo de infiltración" de terroristas en los flujos migratorios pero ha insistido en que "los inmigrantes no son terroristas" y se dan "muy pocos casos". "La mayor parte de autores terroristas en Europa no son inmigrantes. Son personas de segunda generación que han nacido, crecido y estudiado en nuestros países", ha subrayado.

"Ahora hay la posibilidad de transmitir los datos personas de sospechosos recabadas en operaciones conjuntas en las fronteras externas de la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas a Europol y las autoridades nacionales competentes", ha defendido, algo que "no era el caso" con Frontex.

Respecto a la amenaza que plantea el retorno de los combatientes extranjeros a Europa, Avramopoulos ha insistido en la necesidad de "hacer más" para proteger las fronteras externas, al tiempo que ha defendido la propuesta de la Comisión de negociar acuerdos de intercambio de datos personales para la lucha antiterrorista con Marruecos, Turquía, Túnez, Argelia, Egipto, Israel, Jordania y Líbano y Europol.

AMENAZA A LAS REDES SOCIALES

Avramopolous ha vuelto a avisar a las plataformas de Internet que deben retirar contenidos terroristas "más rápido" y ha avanzado que la Comisión decidirá "en unos meses" si presenta propuestas legislativas para ello o no. "El campo de batalla contra la radicalización ya no está en Siria sino en Internet", ha justificado, insistiendo en la necesidad de cooperar más para atajar la radicalización.

También ha avanzado que la Comisión presentará en abril una propuesta para atajar la financiación del terrorismo, incluido "una directiva que ampliará el acceso a los registros de las cuentas bancarias por parte de las autoridades policiales y judiciales, algo que no ocurría antes" y una iniciativa para mejorar el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera nacionales.