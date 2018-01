El fiscal general de Estados Unidos, interrogado en las investigaciones sobre Rusia

23/01/2018 - 16:36

El fiscal especial que analiza la presunta connivencia entre el equipo de campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Gobierno de Rusia interrogó la semana pasada al actual responsable del Departamento de Justicia norteamericano, Jeff Sessions.

WASHINGTON, 23 (EUROPA PRESS)

La información, adelantada por el periódico 'The New York Times', ha sido confirmada por el Departamento de Justicia a otros medios estadounidenses y marca un hito en el desarrollo de las pesquisas lideradas por el fiscal especial Robert Mueller, ya que hasta ahora su equipo no había citado a ningún miembro de la Administración Trump.

Sessions, un firme apoyo de Trump durante los meses previos a las elecciones de noviembre de 2016, fue interrogado durante varias horas y acudió acompañado de un abogado, Chuck Cooper.

El jefe del Departamento de Justicia decidió recusarse en marzo de 2017 de cualquier investigación que tuviese que ver con las elecciones, después de que se hiciese público que se vio varias veces en campaña con el embajador ruso en Washington. Esta recusación le valió la reprimenda pública del presidente y llevó a una escalada de tensiones que en mayo hizo que Sessions sopesase su dimisión, según 'The New York Times'.