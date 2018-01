Bruselas discute condicionar el acceso de todas las ayudas europeas al cumplimiento del Estado de Derecho

24/01/2018 - 14:17

La Comisión Europea discute condicionar el acceso de todas las ayudas europeas al cumplimiento del Estado de Derecho por parte de los estados miembro, y no sólo los fondos de cohesión, como planteó inicialmente el Gobierno alemán en el próximo presupuesto multianual europeo a partir de 2020.

BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)

"He recibido la tarea de proponer una definición de cómo podríamos enfatizar la necesidad de respetar el Estado de Derecho en todos los estados miembro en relación con toda la financiación, no sólo el dinero de cohesión", ha informado en rueda de prensa la comisaria de Justicia, Vera Jourová, al ser preguntada esta cuestión, que fue debatida hace dos semanas por el Ejecutivo comunitario en su reunión colegial.

"Creo que es muy lógico que si estamos financiando (a los países) con dinero que recabamos de los contribuyentes europeos debe haber una garantía de que existen la independencia judicial y el Estado de Derecho", ha apostillado, tras asegurar que el Ejecutivo comunitario mantendrá "discusiones muy serias" con los gobiernos sobre algo que ha considerado "muy lógico".

Jourová ha explicado que hace falta "fijar requisitos previos serios" para acceder a los fondos europeos y ha considerado "importante" que se incluya "toda la financiación, no sólo dinero de cohesión" para que ello "no se entienda como una amenaza o un castigo solo a algunos países", más dependientes de las ayudas de cohesión.

"Mi lectura legal es que ya tenemos tal condición ahora, porque el respeto del Estado de Derecho ya está consagrado en el artículo 2 del Tratado. Y está plenamente en vigor con toda la financiación", ha explicado.

No obstante, ha avanzado que formularán "una definición muy precisa" de los requisitos previos "necesarios" para "no dejar espacio a ninguna especulación" y "que no sea algo malentendido por los estados miembro". "Una definición en el sentido de que los estados miembro deben tener un sistema judicial independiente", ha remachado insistiendo en que "todos" los estados miembros deben garantizar "la separación de poderes".

Jourová ha asegurado que el debate en el Ejecutivo comunitario "está en una fase muy inicial" en todo caso y se seguirá discutiendo.

Al ser preguntada si la adhesión a la Fiscalía europea contra el fraude y la malversación de fondos europeos será una condición para recibir ayudas de la UE en el futuro, la comisaria ha explicado que los países que participan se podrían beneficiar de "normas mucho más simples" para acceder a ellas porque habría "un organismo profesional centrado y especializado en el crimen financiero". "Podríamos simplificar las normas y dejar fuera muchas de las medidas preventivas" que complican el acceso a los fondos, ha explicado.