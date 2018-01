Viñales renueva con el Movistar Yamaha hasta 2020

AFP 24/01/2018 - 16:49

El piloto español Maverick Viñales ha renovado por dos años más hasta 2020 con el equipo Movistar Yamaha, en el que acompaña al italiano Valentino Rossi.

"Me siento muy bien con el equipo y como se dio la circunstancia de que hablamos y estábamos de acuerdo ambas partes, decidimos continuar dos años más, ya que al final te sacas un peso de encima para toda la temporada", dijo Viñales este miércoles en la presentación del equipo para la temporada 2018 en Madrid.

El piloto español, que finalizó en tercera posición del Mundial de MotoGP en 2017 en su primera temporada en la categoría reina del motociclismo, aseguró que renovar fue "muy fácil, ya que Yamaha piensa como yo, piensa en ganar el título".

Campeón del Mundo de Moto3 en 2013, Viñales cosechó un total de tres victorias y otros cuatro podios la temporada pasada en MotoGP.

Durante el acto, el equipo presentó la Yamaha YZR M 1, que será la montura de Viñales y Rossi para la próxima temporada.

"Yamaha ha trabajado muy duro este invierno y esperamos poder dar un paso importante adelante en lo que se refiere a la electrónica para poder ser constantes y rápidos en la distancia de carrera", dijo Viñales.

El piloto español también mostró su deseo de que siga en el equipo su compañero Valentino Rossi.

El italiano, siete veces campeón del mundo de la categoría grande del motociclismo, tiene contrato con Yamaha hasta este año.

"He sabido de la renovación de Maverick porque me lo ha dicho él y he hablado con (el director general de Yamaha) Lin Jarvis de mi renovación y las conversaciones han sido muy buenas", afirmó Rossi.

"Pero primero haremos los test y luego ya veremos, aunque me encantaría continuar pero primero habrá que ver si somos competitivos y luego decidiremos", concluyó.

