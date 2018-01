Merkel defiende en Davos que "el proteccionismo no es la respuesta correcta"

24/01/2018 - 17:07

DAVOS, 24 (DPA/EP) La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido este miércoles de los riesgos del proteccionismo y el aislamiento desde el Foro Económico Mundial en Davos, como ya hicieron otros líderes antes que ella desde un escenario en el que el viernes hablará el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Creemos que el aislamiento no nos lleva adelante. Creemos que tenemos que cooperar, que el proteccionismo no es la respuesta correcta", ha sostenido Merkel.

Según la canciller, cuando se cree que las cosas no son justas deben buscarse soluciones multilaterales, no unilaterales, que sólo impulsan el aislamiento y el proteccionismo. "¿Hemos aprendido de la Historia o no?", ha señalado respecto a las catástrofes del siglo XX.

"Alemania quiere ser un país que contribuya en el futuro para solucionar juntos los problemas del mundo", ha asegurado la líder cristianodemócrata.

También por ello es necesario que en Alemania se forme Gobierno cuanto antes, ha afirmado. La primera potencia económica europea lleva sin Ejecutivo desde las elecciones de finales de septiembre, aunque el partido de Merkel y los socialdemócratas intentan negociar un acuerdo de coalición.

Según la mandataria, en Alemania también hay dificultades y una polarización como no se veía desde hace años, desatada por la crisis financiera y la migratoria de los últimos años.

Posiblemente los egoísmos nacionales, el populismo y la polarización surgieron en muchos países también por la preocupación de la gente, que se pregunta "si la cooperación multirateral puede realmente solucionar de forma justa los problemas de la gente", ha afirmado Merkel.

En este sentido, ha abogado por una actuación firme contra el populismo de derechas, que ha considerado "un veneno" para la sociedad que aparece cuando hay problemas no resueltos. Alemania intenta controlar esa tendencia, ha asegurado, sin citar al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), tercera fuerza en el Parlamento del país.

Merkel también ha pedido una mayor cooperación de los países de la Unión Europea en política exterior. "Tenemos que tomar más nuestro destino en nuestras manos", ha reclamado. "La política europea común todavía no está suficientemente desarrollada", pero es necesario sobre todo ante conflictos globales. En el caso de la guerra de Siria, por ejemplo, la UE no jugó un papel relevante.

Además, ha hablado de la necesidad de ampliar el mercado común digital de la UE y de equiparar la competitividad de los países del bloque. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) debe convertirse en un fondo monetario europeo sin renunciar al Fondo Monetario Internacional (FMI), ha señalado. Las cuestiones que pueden solucionarse de forma local deben resolverse ahí, "si no no habrá un buen clima en Europa", ha subrayado.