"Serios indicios" contra los deportistas rusos privados de Pyeongchang-2018 (Bach)

AFP 24/01/2018 - 17:09

Los deportistas rusos no autorizados a disputar los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang-2018 por el grupo de expertos del Comité Olímpico Internacional (COI) presentan "serios indicios" de dopaje, declaró este miércoles el presidente del COI, Thomas Bach.

"Si un atleta no está en la lista, entonces el grupo independiente tiene serios indicios por diferentes fuentes, por diferentes medios (...) que no le permiten decir que no hay sospecha seria", declaró Bach en una conferencia telefónica.

"Puede haber una sospecha, puede haber incluso un procedimiento en curso. Pueden haber muchos factores que han llevado a no satisfacer al grupo de expertos", añadió un poco más tarde.

Thomas Bach precisó que los motivos del veto podrían ser elementos procedentes del informe McLaren sobre un sistema de dopaje institucionalizado, análisis sobre los datos recuperados del laboratorio de Moscú, anomalías a nivel del ADN en ciertas muestras que dejarían suponer una manipulación, etcétera. También habló del pasaporte biológico del deportista o del perfil de esteroides.

El martes se habían anunciado los primeros nombres de deportistas rusos privados de estar en la cita olímpica, entre ellos la leyenda del short-track Viktor Ahn, el biatleta Anton Shipulin, el fondista Sergei Ustyugov y la patinadora Ksenia Stolbova.

Valerie Fourneyron, exministra francesa de Deportes que preside el grupo de expertos, reconoció que los deportistas juzgados como no seleccionables "no se han dopado necesariamente".

"Queríamos estar totalmente seguros de que no había ni la más menor duda, ni la menor sospecha, sobre ninguno de los deportistas que serán invitados", explicó.

El miércoles, el Kremlin descartó una vez más la posibilidad de un boicot a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, puntualizando que también quiere defender los derechos de sus deportistas.

