Bruselas abre expediente a cinco países por beneficiar a empresas nacionales en contratos de defensa

25/01/2018 - 17:33

La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra Dinamarca, Países Bajos, Italia, Polonia y Portugal por no aplicar o no hacerlo correctamente las normas europeas que regulan la contratación pública en el sector de la defensa y les ha dado dos meses para responder a sus preocupaciones para no avanzar en el proceso sancionador.

BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)

En concreto, el Ejecutivo comunitario cuestiona una serie de contratos otorgados por Italia, Polonia y Portugal a sus empresas nacionales "en violación de la directiva sobre contratación en defensa" de 2009 que regula su concesión, con la excepción de excepciones limitadas y obliga a los Gobiernos europeos a publicar las licitaciones en el diario electrónico europeo de contratación pública (TED, por sus siglas en inglés).

En el caso de Dinamarca y Países Bajos, la Comisión Europea denuncia que ambos países han impuestos condiciones "injustificadas" a proveedores no nacionales para adquirir sus equipos de defensa en compensación.

El Ejecutivo comunitario asegura que los "offset" son compensaciones económicas "restrictivas" y "discriminatorias" por compras en defensa a proveedores nacionales que perjudican el libre movimiento de bienes y servicios y son incompatibles con la normativa europea.

La comisaria de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, ha defendido que "si se aplica correctamente la directiva de contratación en defensa puede ayudar a garantizar que el dinero del contribuyente se gasta bien y mejora la competencia de la industria de defensa de Europa, incluido de sus muchas pymes" y ha insistido en que el gasto "eficiente" está "en el interés de todos", las autoridades públicas, la industria y los ciudadanos.

La falta en cooperación en seguridad y defensa entre países cuesta entre 25.000 y 100.000 millones de euros anuales, entre otros por la variedad de sistemas de armamentos, tanques o aviones. El Ejecutivo comunitario estima que se podría ahorrar hasta un 30% del gasto en defensa a través de la adquisición conjunta. El 80% de los contratos y más del 90% de la investigación se realiza a nivel nacional.

"Estos esfuerzos van de la mano para impulsar la cooperación en defensa con el Fondo Europeo de Defensa que podría generar un total de inversión en investigación y el desarrollo de capacidades en defensa de 5.500 millones de euros al año después de 2020", ha recordado.

El Ejecutivo comunitario ha propuesto destinar 500 millones en 2019 y 2020 para cofinanciar prototipos industriales a través del Fondo Europeo de Defensa y 1.000 millones al año a partir de 2021, así como otros 90 millones para investigación en los próximos tres años y 500 millones anuales a partir de 2021 y el resto, lo aportarían los países, que seguirán corriendo con el coste de los equipos y tecnologías como tal.