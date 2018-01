Satélite luxemburgués SES-14 en buen estado, anuncia operador

AFP 26/01/2018 - 14:27

Uno de los satélites de telecomunicacion lanzado por Ariane 5, el SES-14, está en "buen estado" y podrá alcanzar la órbita prevista "en unos meses", anunció el viernes el operador luxemburgués SES, al día siguiente de un lanzamiento complicado.

"SES-14 está en buen estado y en camino, a pesar de la anomalía" registrada en el lanzamiento desde la base de Arianespace en la Guayana francesa, afirmó SES en un comunicado.

En la víspera, un cohete Ariane 5 puso en una órbita equivocada los satélites SES-14 y Al Yah 3 (de los Emiratos Arabes Unidos).

Tras constatar la anomalía, Arianespace había indicado que esperaba poder colocar los satélites "en el buen lugar gracias a su sistema de propulsión".

El viernes, SES aportó noticias tranquilizadoras sobre el satélite SES-14.

El SES-14 alberga contenidos científicos para el programa de exploración de la NASA titulado GOLD (Global-scale Observation of the Limb and Disk), un programa que debe permitir reproducir cada media hora una imagen completa del disco terrestre, desde una órbita geoestacionaria

"Tenemos el control del satélite, podemos guiarlo", dijo a la AFP un portavoz de SES.

"SES-14 llegará a la órbita geoestacionaria determinada sólo con cuatro semanas de atraso con relación al programa", destacó el comunicado.

Por su parte, el operador Yahsat (Al Yah Satellite Communications Company) no dio ninguna información sobre el estado de su satélite.

