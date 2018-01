"Se puede y vamos a intentar ganar la 'Champions'", dice Zidane

AFP 26/01/2018 - 15:24

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró convencido este viernes de que el equipo blanco "puede" ganar la Liga de Campeones, última posibilidad para salvar la temporada tras la eliminación en Copa del Rey y su complicada situación en Liga.

"Se puede y vamos a hacer todo lo posible para ganar la 'Champions', como siempre en este club y siempre con la misma ilusión con que este equipo puede hacer las cosas", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al difícil partido de Liga del sábado contra el Valencia.

Tras la sorprendente eliminación por el Leganés en cuartos de final de la Copa del Rey el miércoles y con la Liga prácticamente descartada a 19 puntos del líder, el Barcelona, revalidar el título europeo se perfila como la única forma de salvar la temporada.

"No aceptamos la situación, lo que queremos es pelear y levantar la situación", aseguró el técnico blanco, convencido de que "tenemos que salir de esto trabajando, pensando que con esta plantilla podemos cambiar las cosas".

"La única cosa que nos va llevar tranquilidad es ganar partidos y estamos todos nosotros para eso", afirmó Zidane.

"Esto cambia rápido y nosotros podemos darle la vuelta, siendo todos positivos", añadió en una comparecencia en la que se mostró más distendido que tras la derrota del miércoles.

"El otro día estaba muy decepcionado porque no me lo esperaba, pero esto forma parte del fútbol y nadie me va a quitar la ilusión de seguir trabajando hasta el último día", insistió el técnico 'merengue'.

Para empezar a revertir la situación, a menos de un mes de recibir al París SG en octavos de la Liga de Campeones, el Real Madrid buscará el sábado una victoria en el campo del Valencia, tercer clasificado liguero.

"Sabemos que el campo es difícil, a nosotros nos gusta jugar contra los mejores y es lo que vamos a hacer mañana, un buen partido", aseguró.

