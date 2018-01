Santos pide a la comunidad internacional que no reconozca el resultado de las elecciones en Venezuela

26/01/2018 - 17:47

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado este viernes que su Gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales que se celebrarán este año en Venezuela por considerar que el Ejecutivo de Nicolás Maduro se ha convertido en una "dictadura" y ha pedido al resto de la comunidad internacional que tampoco lo haga.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Santos ha argumentado que en Venezuela actualmente no se dan las garantías suficientes para que los resultados de los comicios presidenciales sean creíbles. Entre otras cosas porque la coalición opositora de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y algunos de sus principales partidos no podrán participar, lo que deja a Maduro prácticamente sin rival.

"Si las elecciones se realizan sin esas garantías, Colombia no reconocerá, como creo que la comunidad internacional tampoco (debe hacer), cualquier resultado de unas elecciones que no tengan las garantías suficientes", ha dicho Santos desde Viena, donde se encuentra de visita oficial.

Santos ha criticado en concreto la "reciente decisión" de la Asamblea Constituyente de convocar las elecciones presidenciales para antes del 30 de abril. Aunque estaba previsto que este año tuvieran lugar estos comicios, no se esperaban hasta el segundo semestre. Esta votación temprana coge desprevenida a la MUD, inmersa en sus luchas internas.

También ha denunciado que la oposición no pueda participan con "unas reglas de juego aceptables". El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado en las últimas horas que la MUD no podrá participar porque algunos de los partidos que forman la coalición no se han sometido al proceso de validación del CNE.

La rectora del CNE Tania D'Amelio informó el jueves de que, por ejemplo, Voluntad Popular, el partido que lidera el destacado opositor Leopoldo López se ha "autocancelado". VP se ha negado a someterse a una nueva inspección del CNE porque ya superó la realizada con motivo de las elecciones regionales y locales octubre y diciembre.

La MUD es la principal alianza opositora de Venezuela y los partidos que la integran, muy especialmente Voluntad Popular --es uno de los más votados-- son los únicos capaces de rivalizar con Maduro en las urnas. Si no pueden participar en la contienda electoral, el actual presidente tendrá el camino despejado hacia la reelección.

Para Santos, estos últimos movimientos revelan que, "infortunadamente, Venezuela se convirtió en una dictadura" y ha subrayado la importancia de ayudar al país a "buscar una transición pacífica, ojalá democrática", según informa la emisora colombiana Caracol Radio.

Además, ha lamentado que los venezolanos "están realmente sufriendo". "Venezuela está sufriendo una crisis que nadie se imaginaba que un país tan rico pudiese sufrir (...), mientras el presidente venezolano se niega a recibir ayuda humanitaria, medicamentos y alimentos que están listos para enviarse en el momento en que lo autorice", ha denunciado.