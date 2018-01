Las reacciones al discurso de Donald Trump en Davos

"Racional" o "decepcionante", las reacciones en Davos al discurso del presidente de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial (WEF) fueron de todo tipo.

Estas son algunas de ellas:

-- Marc Benioff, director de la empresa de software californiana Salesforce

"Expuso muy bien su política e hizo un buen trabajo para representar a su administración y a su país. Es formidable que esté aquí, ha hecho venir a todos los demás dirigentes esta semana y hemos visto diálogos y conversaciones increíbles. Creo que gracias a esto todos hemos avanzado".

- Doreen Kessy, fundadora de la compañía de animación tanzana Ubongo

"No esperaba que se disculpase [después calificar presuntamente de 'países de mierda' a las naciones africanas] y además no creo que cambie nada que lo haga o no".

"Pero es triste que piense eso, es irresponsable e irreflexivo hablar así de todo un continente que está lleno de oportunidades"

-- Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea

"Fue positivo porque al menos no declaró una guerra comercial o simplemente una guerra. Fue comprensible por parte de un presidente que vino a promocionar su país"

"Al final fue más de consenso de lo que se esperaba"

-- Winnie Byanyima, directora de la oenegé Oxfam

"El presidente, que dice estar luchando por los hombres y mujeres olvidados, realmente está buscando la aprobación de las élites del mundo".

"El presidente Trump es un ejemplo extremo de un líder que da forma a una economía que funciona sólo para unos pocos".

-- Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

"Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, me quedé bastante decepcionado porque pensé que había más temas que nos daría para reflexionar".

-- Kishore Mahbubani, exembajador de Singapur ante las Naciones Unidas

"Fue un discurso comedido, plano, racional, ni de lejos lo que se espera de Donald Trump, que a veces hace declaraciones muy incisivas".

"Me sorprendió, me esperaba algo más virulento y llamativo"

