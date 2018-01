Tiger Woods lucha para pasar el corte en Torrey Pines

AFP 26/01/2018 - 20:29

Tiger Woods, a siete golpes de la cabeza y luchando para pasar el corte en su regreso a la US PGA Tour, salvó un par en el hoyo de apertura el viernes, en la segunda jornada del Farmers Insurance Open.

El ex número uno del mundo, que juega su primer torneo estadounidense desde que no pasara aquí el corte el año pasado, y su segundo desde agosto de 2015, se le fue al menos 50 yardas el primer golpe del hoyo 10, un par cinco, en Torrey Pines North Course.

Woods acercó la bola con un golpe de aproximación a 40 pies del hoyo y lo embocó con dos puts para conseguir el par.

La superestrella de 42 años, quien dice jugar sin dolor por primera vez en años después de que se operara la espalda en abril, necesita ganar terreno si quiere pasar el corte tras haber acabado el jueves en el par los primeros nueve hoyos del campo sur con 72 golpes.

Esto le deja en la posición 84, siete golpes por detrás del primer clasificado, Tony Finau.

El defensor del título y segundo en el ranking mundial, Jon Rahm, abrió con una serie de birdies en los hoyos 10 y 11 del campo norte para ponerse a un solo golpe de Finau.

