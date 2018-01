Malcom, de una posible salida a Inglaterra a llave maestra para Poyet

Con la ventana de fichajes a punto de cerrarse, el delantero brasileño Malcom parece que ha desestimado fichar por uno de los grandes de la Premier League para permanecer en el Burdeos, donde debería ser fundamental para el nuevo entrenador, el uruguayo Gustavo Poyet.

Cuando inició los contactos para convertirse en el técnico del equipo francés a mediados de enero, Poyet tenía clara su prioridad.

"Fue mi primera pregunta", dijo con humor en su presentación. "Pregunté, ¿Malcom? Y me dijeron que ahora no va a salir. Ok, está bien y continuamos (negociando)", explicó.

Desde entonces, el sustituto de Jocelyn Gourvennec en el Burdeos y el brasileño parecen haber creado una complicidad, como se vio en el entrenamiento del viernes, en ejercicios ante la portería.

La directiva del Burdeos también ha cerrado la puerta. "Malcolm lo ha dicho y lo ha redicho, no se irá", dijo en la presentación de Poyet el presidente Stephane Martin.

"Ha dicho que un día quiere jugar en la Premier League. Es normal, ¿qué jugador no querría jugar en Inglaterrra?", añadió.

"Pero tenemos un acuerdo con sus agentes desde el verano, Malcom terminará la temporada con el Girondins", subrayó en una entrevista con una radio nacional.

De esta forma la situación parece que no cambiará en los cinco días que quedan hasta que cierre el mercado de fichajes. El brasileño de 20 años continuará mostrando sus cualidades hasta el final del curso. Luego el Burdeos podrá iniciar una operación que se anuncia muy ventajosa.

- Larga lista de pretendientes -

Entre los interesados por el futbolista en un primer momento; el Borussia Dortmund, el Mónaco y el Liverpool. Los tres estaban preparados a pagar unos 50 millones de euros, lo que representa alrededor del 75% del presupuesto del Girondins.

Malcom, que prolongó su contrato con el Burdeos hasta 2021, podría hacer incrementar esta suma en los próximos meses.

El futbolista, lo único destacable de un Burdeos por debajo de las expectativas en la primera parte de la temporada, también levantó el interés del Tottenham, el Manchester United y el Arsenal.

Contaba a su favor con la condición de no haber disputado partidos europeos esta temporada, lo que le habilitaba para jugar competiciones continentales.

La presencia de los representantes del jugador durante varios días en Londres hizo que muchos dieran por hecha su salida.

Además el jugador metió la pata al aparecer en un vídeo en las redes sociales sonriente junto a dos compañeros brasileños tras caer ante el Caen, lo que le costó una amonestación disciplinaria por parte del Burdeos.

El sábado pasado el jugador confirmó que un día le gustaría cruzar el Canal de la Mancha: "Es un sueño para todo los jugadores, si me voy, agradeceré al Burdeos, así es la vida, pero si debo quedarme, lo haré y cumpliré con mi trabajo".

