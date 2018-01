El Tribunal Constitucional español examina recurso del gobierno contra Puigdemont

AFP 27/01/2018 - 19:19

El Tribunal Constitucional español examinaba este sábado el recurso presentado por el gobierno contra el nombramiento de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia regional de Cataluña, de cara a la votación de investidura el martes en el parlamento catalán.

La reunión de los doce magistrados se inició a las 13H00 (12H00 GMT) y seguía en la tarde (hora local), tras una interrupción para el almuerzo, indicaron fuentes judiciales.

El objetivo de la reunión es decidir si el Tribunal acepta la presentación del recurso, para examinar posteriormente el fondo de la cuestión.

Si la máxima instancia judicial acepta el recurso de impugnación, la sesión de investidura será automáticamente suspendida. Los magistrados tienen luego en teoría cinco meses para dar su decisión final.

El Consejo de Estado, órgano consultor del gobierno, dio un aviso desfavorable a la presentación de ese recurso de urgencia, pero el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy lo presentó de todas formas.

Carles Puigdemont, que se instaló en Bruselas tras abandonar España subrepticiamente el pasado mes de octubre, y que tiene una orden de detención en su contra, es el único candidato en liza.

La lista presidida por Puigdemont es la que tiene en principio los votos asegurados para la investidura, tras las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña. Pero Madrid estima que su investidura sería "ilegítima" a causa de la causa pendiente ante los tribunales, por rebelión y sedición.

El gobierno se opone también a una investidura distancia, que era la fórmula que había dejado entrever el candidato independentista.

Según el Consejo de Estado, el recurso no debería ser admitido por el Tribunal Constitucional puesto que no puede ser suspendida una elección que aún no tuvo lugar.

Si la sesión de investidura del martes es suspendida, el personaje clave pasará a ser el nuevo presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, de la formación independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Puigdemont fue destituido, junto a todo su gobierno, tras la proclamación de independencia de Cataluña el 27 de octubre.

