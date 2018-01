Carlos Sainz Junior: "increíble" abrir la última especial en Montecarlo

AFP 28/01/2018 - 17:36

Abrir la última especial del 86 Rally de Montecarlo fue "increíble, sobre todo porque escuché muchas historias de mi padre aquí", afirmó este domingo el español Carlos Sainz Junior, piloto de Fórmula 1 e hijo del campeón del mundo de rallies en 1990 y 1992.

"Conducir un auto tan rápido sabiendo nadie te viene de cara, tener la carretera para ti solo, intentar trayectorias y frenados diferentes, te dan ganas de hacer algo en esta especialidad, pero la hora no ha llegado todavía", señaló el hijo de Carlos Sainz, vencedor de la prueba en 1991, 1995 y 1998.

El reciente vencedor del Dakar, que no estaba presente, no dio consejos a su hijo. "Me pidió simplemente un centenar de veces que fuera muy prudente ya que no era el día para intentar hacer algo especial sin preparación", afirmó el piloto Renault, presente en Montecarlo para un evento publicitario de la marca.

"Al principio era muy difícil pilotar y escuchar las notas al mismo tiempo", confió Sainz. "Después comencé a sentirme mejor y a empujar un poco más", añadió.

"Era muy resbaladizo. Me ha gustado. Empujé lo más que pude, pero en muchos lugares fui muy prudente", explicó.

El francés Sébastien Ogier (M-Sport Ford) se impuso en el Principado por quinto año consecutivo, el sexto en su carrera entre todas las categorías, delante de los Toyota del estonio Ott Tänak y del finlandés Jari-Matti Latvala.

El quintuple campeón del mundo lidera el Mundial de Rallies (WRC) al término de la primera de las trece mangas.

