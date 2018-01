Diafra Sakho ficha por el Rennes procedente del West Ham

AFP 29/01/2018 - 13:31

El delantero internacional senegalés Diafra Sakho, de 28 años, fichó por el Rennes francés procedente del West Ham inglés, anunció este lunes el club de la Ligue 1.

Ocho veces internacional con Senegal, militó en el Metz entre 2007 y 2014 antes de partir rumbo a Londres.

Sakho podrá jugar el martes ante el París SG en la semifinal de la Copa de la Liga.

"Físicamente estoy preparado. Desde el inicio del mercado no he jugado, pero he entrenador de forma individual. Estoy listo, quizá no para comenzar el partido, pero sí para jugar", explicó Sakho.

