Piqué cree que no se respeta el resultado de las elecciones catalanas

AFP 29/01/2018 - 16:59

El central del Barcelona Gerard Piqué consideró este lunes que "no se está respetando" el resultado de las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, en el que los independentistas lograron una mayoría de escaños en el parlamento regional.

"Lo único que me gustaría decir, y lo dije antes de las elecciones, es que se respetara el resultado y el resultado no se está respetando", aseguró Piqué este lunes, durante el acto de firma de su renovación como jugador azulgrana hasta 2022, sin querer extenderse más sobre el particular.

Piqué hizo estas declaraciones cuando el martes está previsto el pleno de investidura, en el que las formaciones independentistas quieren volver a nombrar como presidente regional al independentista Carles Puigdemont.

Puigdemont se encuentra actualmente instalado en Bélgica, lejos de una justicia española que lo acusa de rebelión y sedición por su papel en la fallida declaración de independencia en Cataluña el 27 de octubre.

En las pasadas elecciones regionales del 21 de diciembre, los partidos secesionistas mantuvieron su mayoría de escaños, con 70 de los 135 asientos del Parlamento catalán.

Aunque Piqué nunca se ha pronunciado en favor de la independencia de Cataluña, sí se ha mostrado a favor en reiteradas ocasiones del derecho a decidir de la región y apoyó el referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre.

"Cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no o se puede votar en blanco, pero se vota", dijo Piqué ese día tras un partido de Liga contra Las Palmas, que el Barcelona jugó a puerta cerrada en el Camp Nou en protesta por las cargas policiales para impedir ese referéndum.

"En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar y creo que esto es un derecho que tenemos que defender con todas las de la ley", añadió entonces el central, que había votado en ese referéndum antes de jugar el encuentro liguero.

Conocido por no morderse la lengua, el jugador ha sido en varias ocasiones objeto de abucheos en sus apariciones con la selección española, por parte de aficionados que lo consideran independentista.

