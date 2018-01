Papel del Reino Unido en II Guerra Mundial alimentó euroescepticismo (embajador alemán)

AFP 30/01/2018 - 12:53

El embajador alemán saliente en Londres estimó que el papel británico en la Segunda Guerra Mundial alimentó el euroescepticismo del país, en una entrevista publicada el martes por el diario The Guardian.

Peter Ammon dijo al diario que el Brexit es "una tragedia" y advirtió que los británicos se están haciendo demasiadas "ilusiones" sobre su futura relación con la Unión Europea.

"La historia está siempre llena de ambigüedades y altibajos, pero si te centras sólo en que el Reino Unido se quedó solo en la guerra, y plantó cara a la Alemania dominante, pues bueno, es una historia bonita, pero no resuelve ninguno de los problemas actuales", explicó Ammon.

"Hablé con muchos partidarios de salir de la UE, y muchos me decían que querían preservar la identidad británica. Obviamente, todo Estado se define por su historia, y algunos se definen a sí mismos por lo que su padre hizo en la guerra, y les llena de un gran orgullo personal", argumentó.

El embajador, que abandonará el servicio diplomático este mes, negó que Alemania domine la UE.

"Cuando le explico a la gente en Alemania que me topo con este argumento ocasionalmente en debates públicos, me responden: 'no puede ser verdad. Estás bromeando. No puede ser verdad. Es absurdo", aseguró.

Ammon recomendó moderar las esperanzas británicas de un gran acuerdo comercial con la UE.

"La idea de que el Reino Unido puede elegir entre un acuerdo de libre comercio que combine elementos del modelo de Noruega y el modelo de Canadá no funcionará, porque el mercado único se construye sobre un acuerdo equilibrado con el objetivo de crear un marco de igualdad", explicó el embajador, pronosticando que el Reino Unido "perderá influencia" fuera del bloque.

jwp/dt/ser/al.zm