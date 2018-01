La CIA advierte de que Rusia intentará influir en las próximas elecciones de EEUU

30/01/2018 - 13:11

Destaca las capacidades de Trump y asegura que libro 'Fire and Fury' es "una sarta de mentiras"

LONDRES, 30 (EUROPA PRESS)

El director de la CIA, Mike Pompeo, ha asegurado que el Kremlin tratará de intervenir en las próximas elecciones parlamentarias de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre de 2018 en Estados Unidos.

"Estoy convencido de que Estados Unidos tendrá unas elecciones libres y democráticas y que plantaremos cara de una manera lo suficientemente firme para que el impacto de la injerencia rusa no será determinante", ha declarado el director de la CIA en una entrevista concedida a la BBC este martes.

Pompeo ha señalado que los servicios de Inteligencia estadounidenses son los mejores del mundo. "Vamos a salir ahí fuera y hacer lo imposible para robar secretos en beneficio de los ciudadanos americanos. Quiero que volvamos a estar al frente", ha indicado Pompeo.

Pompeo ha manifestado que comparte con los países europeos cierta suspicacia con respecto a Rusia, ya que no ha visto "un descenso significativo en su actividad" de subversión en otros países. El jefe de los espías estadounidenses también ha advertido de que Corea del Norte podría tener la capacidad de lanzar misiles nucleares contra suelo estadounidense "en unos cuantos meses".

El director de la CIA ha informado además sobre la amenaza que supone China a nivel global. "Hemos podido observar que ha habido esfuerzos por robar información estadounidense, por infiltrar espías en Estados Unidos, gente que trabaja para el Gobierno chino en detrimento de Estados Unidos", ha manifestado.

"Lo hemos podido ver en nuestras escuelas, en nuestros hospitales y en nuestros sistemas médicos. Lo hemos podido ver a través del mundo empresarial estadounidense. Es algo que también se puede apreciar en otras partes del mundo... incluyendo Europa y Reino Unido", ha añadido Pompeo.

"TRUMP TIENE UNA CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN MUY GRANDE"

Por último, el director de la CIA ha querido dejar claro que no está de acuerdo con el retrato que se hace del presidente, Donald Trump, en el polémico libro 'Fire and Fury'. "Es absurdo. No me leído el libro. Tampoco tengo planeado hacerlo", ha manifestado Pompeo.

Publicado a principios de enero, 'Fire and Fury' describe a una Casa Blanca sumida en el caos más absoluto y que durante su primer año apenas ha conseguido cumplir ninguno de los objetivos marcados por el presidente Trump. Además, el autor aprovecha para lanzar sospechas sobre la relación entre Trump y el Kremlin.

Al ser preguntado sobre si la reiterada negación del presidente sobre su relación con Rusia obstaculizaba su trabajo, Pompeo ha recalcado que "no se tiene que andar con cuidado". "Digo la verdad. Cada día, le ofrezco al presidente la información más precisa que tenemos en la CIA", ha puesto de manifiesto Pompeo.

Wolff también describe al mandatario como alguien incapaz de prestar atención a los informes de Inteligencia que se le proporcionan diariamente, algo que el director de la CIA ha querido rebatir argumentando que Trump "tiene una capacidad de concentración muy grande en el sentido en el que se muestra muy interesado por los datos que le ofrecemos". Pompeo ha puesto el foco sobre cómo Trump "es curioso en el sentido en el que quiere entender por qué (en la CIA) creemos lo que creemos".

"La afirmación de que el presidente no se involucra y no entiende todos estos temas importantes es peligrosa y falsa. Me apena que alguien haya dedicado su tiempo a escribir esa "sarta de estupideces", ha concluido.