El rey Felipe de España celebra sus 50 años condecorando a su hija y heredera

AFP 30/01/2018 - 14:15

El rey Felipe VI de España celebró este martes sus 50 años imponiendo la más alta condecoración del reino a su hija y heredera Leonor, de 12 años, como "símbolo" de las exigencias que tiene por delante.

En un acto solemne en Madrid, el monarca impuso una miniatura del Toisón de Oro a su hija, ataviada con un vestido azul cielo. Recibida la insignia con una sonrisa, hizo sucesivas reverencias a su padre, en el trono desde junio de 2014, a su madre la reina Letizia, y a sus abuelos, los reyes eméritos don Juan Carlos I (1975-2014) y doña Sofía.

El acto gozó del protagonismo que a punto estuvo de robarle la sesión de investidura del presidente de Cataluña, finalmente postergada ante las dificultades para investir al independentista Carles Puigdemont, instalado en Bruselas.

"Este toisón que te acabo de entregar, y que sé que recibes con alegría y consciente de su importancia", es "un símbolo que te recordará las exigencias que impone ser la princesa heredera", dijo el rey Felipe a su hija, sentada junto a su madre, sus abuelos y su hermana Sofía, de 10 años.

"Tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, por la capacidad de renuncia y de sacrificio (...) y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo", añadió el monarca.

"Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional, y harás tuyas todas las preocupaciones y alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles".

Al solemne acto celebrado en el Palacio Real, en el centro de Madrid, acudieron el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, los presidentes de la cámara alta y baja del Parlamento y los máximos representantes del poder judicial.

El propio Rajoy, en un mensaje en Facebook, felicitó al rey por su cumpleaños, y elogió su defensa firme de la unidad nacional en la crisis catalana.

"En el difícil 2017 que acaba de terminar, nuestro Rey ha sabido mostrar a todos la importancia de la Corona en España", escribió el jefe de gobierno. "Lo ha hecho, de forma reiterada, con su firme defensa de la legalidad y de la Constitución española", agregó.

Igualmente asistieron al acto tres de los condecorados con anterioridad, el ex ministro y ex secretario general de la OTAN Javier Solana, el ex director de la Real Academia Española de la lengua Víctor García de la Concha, y el hispano-uruguayo Enrique Iglesias, ex secretario general iberoamericano.

La Casa Real presentó el acto como un evento de relevancia "histórica" para el rey y la heredera. Desde hace siglos es tradición que se imponga el collar del Toisón de Oro al heredero del trono de España.

